Google Mapy mají několik novinek pro smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno dostaly Google Mapy informace o počasí, ale jednalo se o drobné rozšíření. Dnes zde máme trochu větší seznam vylepšení, ale ne vše bude ihned dostupné v našich končinách.

Hlavně o vizuální podobě

První novinku, kterou Google zmiňuje, je zpřístupnění Immersive View pro trasy, což je funkce, pomocí které si můžete danou trasu projít ve velmi realistickém znázornění. To je poháněno AI technologiemi a pro renderování se využívá všechna data a fotografie, co má Google k dispozici v Mapách. Tento způsob prohlížení je nově k dispozici v Amsterdamu, Barceloně, Dublinu, Florencii, Las Vegas, Londýně, Los Angeles, Miami, New Yorku, Paříži, San Franciscu, San Jose, Seattlu, Tokiu a Benátkách.

Your browser does not support the video tag.

Společnost také přejmenovala funkci Search with Live View na Lens v Mapách, což je ale spíše takový interaktivní způsob prohlížení svého okolí. Skrze aplikaci Mapy můžete skrze foťák zjistit informace o objektech ve svém okolí. Kromě drobné změny zde máme rozšíření do 50 měst, ale společnost není nějak detailní, tedy nevíme, která města jsou přidána.

Your browser does not support the video tag.

Samotná navigace bude přesnější, přičemž Google zavádí podrobnější informace o jízdních pruzích. Také mění barvy a přidává další detaily, aby uživatelé například lépe viděli, kde se konkrétně nachází, případně aby věděli, kterým pruhem jet. Současně dochází k rozšiřování informací o rychlostních limitech. Současně přidává další informace pro elektrické vozy. Například by mělo být jasnější, jestli je nabíječka používána, jaké má konektory atd.

Poslední novinka se týká vyhledávání. Google zavádí pokročilejší AI algoritmy, které umí hodnotit i fotografie a co obsahují. Můžete tak zadat frázi a systém se pokusí najít i vhodné snímky, podle kterých se dá dostat ke konkrétním informacím. Zde hlavně používá velké množství fotografií ve své služby, a to i ty, které jsou od uživatelů. Novinka ale zatím nezamíří k nám, budeme si muset počkat.

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Google Mapy mají několik novinek pro smartphony

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama