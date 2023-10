Apple Watch Series 9 – ticho před bouří [recenze]

Apple Watch Series 9; zdroj: Dotekomanie.cz

Apple letos představil dvoje nové chytré hodinky, mezi které patří Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2. Novinek je tentokrát poměrně málo a mezi ty hlavní patří nový čip S9, jasnější displej nebo nový způsob ovládání bez kontaktu s displejem. My jsme ale vloni Series 8 ani netestovali, jelikož ani tato generace neměla tolik novinek a letos se tak trochu podíváme i na novinky loňské generace.

Konstrukce

Designem nové Apple Watch nijak moc nepřekvapí. Nabízí leta prověřený design, který se krom zaoblení a zvětšení displeje moc nezměnil od první generace. Větší změnu ale možná přinese příští rok jubilejní Series 10, jak dnes spekulace naznačují, takže tato generace je takové ticho před bouří.

Na test nám dorazila hliníková verze velikosti 45 mm v temně inkoustové barvě. Tady mi přijde trochu škoda, že nemáme klasickou černou. Ta totiž nahradila temně inkoustovou barvu u letošního iPhone 15. Přesto na Apple Watch vypadá tento odstín skoro jako černá. Jednu novou barvu nám letos výrobce připravil a tou je růžová.

Na pravém boku hodinek nalezneme tradiční otočnou korunku, která má v LTE variantě červené kolečko. Kolečko je stále skvělé a především s integrovanou haptikou tvoří skvělý zážitek. Ono celkově haptická odezva (vibrace) jsou na Apple Watch bezkonkurenční. Testuju ročně mnoho hodinek a žádné nepřekonaly, ba ani dokonce nedorovnaly právě tu v “jablečných” hodinkách.

Pokud dnes používáte třeba starší 40 mm Apple Watch, jako tomu bylo v mém případě, skok na větší 45 mm verzi je opravdu znatelný. Displej je mnohem větší a vejde se na něj mnohem více informací, čemuž můžete pomoci ještě zmenšením písma.

Větší verze je možná na moji ruku trochu větší, po pár dnech jsem si však zvyknul. Moc se mi líbí zaoblený displej až skoro do úplného okraje hliníkového rámečku. Není to nic nového, tuhle novinku přinesla už Series 7, ale stále to stojí za zmínku. Odhaduji, že nové Apple Watch si totiž málokdo kupuje každý rok, takže i pro vás toto může být příjemné vylepšení.

Mimo to potěší fakt, že displej je v letošní generaci mnohem jasnější, maximální jas na slunci činí 2000 nitů. Viditelnost je tak v každých světelných podmínkách skvělá. Samozřejmostí je už always-on displej, neboli neustále aktivní displej, což chválím. Hodinky by v první řadě přeci jen měly vždy ukazovat čas, a ne jen černý zhasnutý displej.

Nové řemínky

Za zmínku letos stojí také fakt, že Apple Watch Series 9 můžete mít v některých kombinacích s vybranými pásky zcela uhlíkově neutrální. My jsme na test dostali jeden takový pásek, kterým je provlékací sportovní řemínek v temně inkoustové barvě (ne všechny dostupné barvy jsou uhlíkově neutrální). Poznáte to také podle nového zeleného loga připomínajícího kytičku.

V realitě je pásek téměř stejný jako ten předchozí. Na ruce je velmi příjemný a drží skvěle. Nehodí se však třeba na plavání, jelikož při kontaktu s vodou zkrátka zůstane chvíli mokrý. Ohledně jeho zpracování mě mírně zklamalo plastové upevnění pásku do hodinek. Tento kontaktní bod na mě nepůsobil tak kvalitně, a dokonce při výměně pásku nešel do těla hodinek ani tak precizně zasunout.

Mimo to jsme na test dostali i druhý pásek – sportovní řemínek Nike v barvě Desert Stone. Ten sice není uhlíkově neutrální, ale oproti dřívějšku je vyrobený z recyklovaných starých pásků. Právě díky tomu nabízí zajímavější hravější vzhled. Pásek jako takový je ale v podstatě stejný jako dříve a za mě stále skvělý a ideální na jakýkoliv sport.

Gesto poklepání prsty

Apple Watch Series 9 dostaly zcela nové gesto poklepání prsty neboli nový způsob ovládání bez kontaktu s displejem. Částečně podobnou funkcionalitu můžete aktivovat pomocí Assistive Touch i na starších generacích, tam ale nemusí fungovat tak spolehlivě kvůli starším senzorům a procesoru. Navíc právě na “devítce” Apple toto poklepání prsty plně integroval pro určité akce.

Toto gesto dorazilo až s aktualizací watchOS 10.1, která vyšla teprve ve středu 25.října, proto se nám recenze mírně opozdila. Hodinky ale testujeme už v podstatě od jejich počátku prodeje, přes měsíc.

A jak užitečné je nové gesto v praxi? Hodí se v situacích, kdy máte k dispozici jen jednu ruku, například něco nesete. Můžete pomocí něj na domovské obrazovce posouvat mezi widgety, to ale není tak podstatné. Tady je škoda, že nejdou zobrazit poslední notifikace nějakým způsobem tímto gestem. Pokud vám ale nějaká notifikace přijde, tak právě v ten okamžik jejího zobrazení můžete provést první akci tímto gestem.

Nicméně skvělé využití je třeba na přijmutí hovoru nebo na zastavení časovače či budíku. Lze ho použít také pro spuštění/zastavení stopek, ale je zde maličká asi sekundová prodleva, a to je škoda. Gesto je nicméně velmi spolehlivé a nestalo se mi, že by se mi ho nepovedlo provést (že by ho třeba hodinky nepoznaly).

Sport a zdravotní funkce

S hodinkami jsem za více než měsíc mnohokrát byl cvičit, běhat či plavat. Co musím pochválit, je spolehlivost a rychlost systému. Vše funguje a šlape jak hodinky. Nikdy se mi nestalo, že bych si třeba omylem zastavil sledování cvičení či jiné neduhy. Na ruce i při sportu mi hodinky drží skvěle a při plavání přežijou vodu.

Aplikace Kondice, kde vidíte své cvičení, by mohla být pokročilejší. Trochu škoda, že si třeba nemůžete zobrazit své cvičení na větší obrazovce (na Macu nebo v prohlížeči na PC). Exportovat na Stravu či jiné služby však záznamy lze, ale musí to aplikace třetí strany podporovat.

Ohledně zdravotních funkcí naleznete ale velice pěkný přehled v aplikaci Zdraví. Díky Apple Watch zde uvidíte vaši kardiovaskulární kondici, klidovou tepovou frekvenci, samozřejmě kroky, průměrný tep za chůze, variabilitu tepové frekvence, saturaci kyslíkem, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu a pak mnohá další data, která sbírají dohromady s iPhonem.

Jistou zajímavou zdravotní funkcí je měření teploty při spánku. Kvůli tomu jsem s hodinkami měsíc spal, abych zjistil, zda z těchto dat něco vyplývá. V mém případě jsem z nich ale nic moc nezjistil. Moje teplota při spaní se měnila s odchylkou -0,5 do +0,7 stupňů Celsia od průměru. Nebyl jsem však nemocný, při nemoci by toto mohlo být užitečnější.

Dále tu pak máme EKG či měření saturace kyslíkem, což jsou funkce, které myslím už není třeba důkladněji představovat, jelikož je máme v Apple Watch, a nejen těch, už nějaký ten pátek. Hodinky také umí sledovat spánek a jednotlivé zóny, zde mě ale mrzí, že vám data nijak více neinterpretují. Konkurence vám totiž umí spánek ohodnotit a dát mu skóre.

Hardware

Uvnitř tepe po letech výrazně inovovaný čip Apple S9. Předchozí čipy S7 a S8 v Apple Watch byly totiž stále v podstatě převlečený čip Apple S6. Nyní tu máme nový procesor vycházející z Apple A15, který nabízí o 60 procent více tranzistorů s dvakrát rychlejším Neural Engine a o 30 procent rychlejší grafickým čipem.

V realitě jsou Apple Watch Series 9 krásně rychlé a plynulé. Oproti mým tři roky starým však nejsou nijak výrazně rychlejší – ono i starší modely Apple Watch jsou totiž stále skvěle rychlé.

Kde je ale pokrok znát, je u Siri. Zde totiž nově probíhá rozpoznání rozkazů přímo v zařízení. Jakkoliv tuto hlasovou asistentku moc rád nemám, s novými Apple Watch se používá mnohem lépe. Rozpoznání vašeho příkazu je totiž opravdu bleskurychlé a i odpověď dostanete velmi rychle.

Nově máme uvnitř také čip Apple U2 pro precizní lokalizaci vašeho iPhone v prostoru. Díky tomu tak v ovládacím centru po kliknutí na prozvonění telefonu nejen, že iPhone vydává zvuk, ale dostanete k němu i směr a takovou navigaci, kde se nachází. To se může hodit a funguje to skvěle.

Výdrž baterie

Apple Watch Series 9 jsou stále jednodenní hodinky, a to mě stále mrzí. Pokud tak jedete na víkend pryč, musíte tahat nabíjecí puk na tyto hodinky. Bohužel nepodporují nabíjení přes standard Qi a ani iPhonem přes reverzní nabíjení je nenabijete (protože iPhone reverzní bezdrátové nabíjení nemá).

Přesněji po 24 hodinách, kdy jsem měl celou dobu hodinky na ruce včetně monitorování spánku a výchozí nastavení s aktivním always-on displejem mi zbývalo většinou kole 25-35 procent v závislosti na tom, zda jsem byl hodinu sportovat, či ne.

Rychlost nabíjení na hodinky není úplně špatná. Na 30 procent se dostanete za 16 minut a za hodinu jsem měl dobito z 12 na 92 procent. Plné dobití tak trvá něco málo přes hodinu.

Nový watchOS 10

Operačním systémem je watchOS a řekl bych, že zde Apple nabízí jednoznačně nejlepší podporu mezi chytrými hodinkami. Právě letošní watchOS 10 dostaly jako nejstarší model 5 let staré hodinky.

Letošní jubilejní desátá verze watchOS přináší vítaný facelift rozhraní. Mini widgety dostupné hned posunutím kolečka dolů z ciferníku mi přijdou skvělé. Díky tomu si můžu nastavit jednoduchý ciferník ukazující jen čas a všechny užitečné informace, jako události v kalendáři, připomínky či počasí, mám schované jen posunutím korunky dolů.

Zhodnocení

Tohle jsou klasické Apple Watch, od kterých už asi každý ví, co čekat. Ničím revolučním vás pravděpodobně nenadchnou, možná jen nové gesto poklepání se hodí. To funguje velmi dobře. Celkově jsou Apple Watch Series 9 zase o něco lepší hodinky od Apple, novinek je ale letos opravdu málo a cítím to jako takové ticho před bouří. Spekuluje se, že právě příští rok Series 10 mají přinést revolučnější změny.

Přesto vše, tyhle hodinky fungují výborně. Rychlost, optimalizace či spolehlivost je vynikající. Oceňuji také krásný jasný displej nebo pokročilé zdravotní funkce. Naopak trochu zamrzí stále stejná výdrž baterie, kdy hodinky nejsou ani dvoudenní. Nabíjení je pak také možno pouze s dodávaným pukem.

Cenovkou začínají nové Apple Watch od 11,5 tisíce za menší verzi, od 12,3 tisíc korun za větší 45mm. V nabídce hodinek od Applu je tohle taková zlatá střední cesta. Můžete sáhnout po levnějším SE modelu, kde ale nemáte stále zapnutý displej či některé pokročilé zdravotní senzory. Nebo naopak můžete koupit Ultra model, který ale začíná na 23 tisících a funkcemi je velmi podobný Series 9.

Klady

Spolehlivé skvěle optimalizované hodinky

Pokročilé zdravotní funkce včetně EKG

Velmi jasný displej

Zápory

Už trochu okoukaný design

Stále pouze jednodenní výdrž baterie

Nabíjení pouze dodávaným pukem, absence Qi



