Z nouze ctnost bezdrátových sluchátek Redmi Buds 4 Pro [recenze]

V květnu 2022 Xiaomi představilo bezdrátová sluchátka Redmi Buds 4 Pro. Dostala se na trh ke konci září téhož roku. Od Vánoc je pravidelně používám a čím déle je mám, tím otravnější jsou. Nikoli však kvůli zvukové kvalitě, ale kvůli spoustě softwarových nedokonalostí, které se výrobce rozhodl neopravit a nechat tak, jak jsou. Tedy nelogická a otravná. Dá se však s nimi naučit žít, už jen pro tu cenu, že za cenu kolem 1 600 Kč nabízí kvalitní materiálové zpracování, silné potlačení okolního hluku a dobrou reprodukci hudby.

Svině klouzavý…, ale zvyknete si

Pouzdro mých sluchátek je bílé, leské, bohužel kluzké. Při zcela suchých dlaních těžko udržitelné. Navíc je lehké a drobné, nejednou se mi stalo, že mi celá krabička vypadla z rukou. Jak zázrakem však zvolený materiál nepřijímá škrábance při dopadu na zem. Následky dopadů na zem jsou minimální, oděrky či důlky jsou těžko viditelné. Je jedno, jestli spadnou venku v místnosti nebo venku na dlažbu. U jiných sluchátek se mi stávalo, že se rozviklala či rozpadla oddělávací krytka, nyní zde vše drží dobře pohromadě i po pár pádech z výšky kapsy kalhot. Smůlou pro mě je, že se na ně neprodává ochranné pouzdro. Krabička je navíc skvěle tvarována tak, že nezabírá moc místa a dobře padne do kapsy a nedělá zbytečnou bouli.

Obdobně jsou na tom sluchátka. Jejich konstrukční zpracování v horní části po uložení do krabičky není zcela logické a tak vytažení ven chce mít cit a naučit se grif. Ze začátku velice často vyklouzly z prstů. Nyní se mi to stane, jen když jsem nepozorný a zbrklý. Když vám spadnou třeba do mokrého umyvadla, nemusíte se bát, jsou voděodolné. Stříbrný pruh jiného druhu plastu na sluchátkách přijímá odřeniny hůře, jsou zde viditelnější než na bílém povrchu. Nejedná se však o katastrofu. Sluchátka i po pár pádech jsou zcela bez jakéhokoli poškození uvnitř, nic nevypadlo, nic se nerozpadlo, nic v nich neklepe.

Váha jednoho sluchátka je 20 gramů, v uších netlačí, nesou se příjemně. Při zkoušení jiných sluchátek jsem měl vždy bílou podlouhlou tyčinku směrem dolů, u Buds 4 Pro musí být však směrem ke rtům, jinak mi v uších nedrží. Po dvou hodinách nošení začnou sluchátka lehce být v uších nepříjemná, uši jsou teplé a při používání funkce okolního hluku si tělo samo řekne o uvolnění. Zpracování hodnotím kladně, až na vrchní zakončení, které se špatně prsty uchycuje.

Neohrabané ovládání na sluchátkách

U verze Pro jsem čekal, že dotykové ovládání bude nastavitelné a plynulé. Nastavitelné není, dotyk prstu zaznamenávají s malou úspěšností. Každý pokyn, kde je vyžadován poklep, natož vícečetný je málokdy zaznamenán a vykonán správně. Často se děje i pravý opak, prostě sluchátka reagují na dotyk i z oblastí, ze kterých by neměly. Nedobrý je i jejich tvar, do uší jsou spíše větší a těm, co mají menší ušní otvory, budou snadno vypadávat a nesedět v uších dobře. Trvalo mi to přes dva měsíce, než jsem pro ně našel v uších správnou polohu, abych si byl jistý, že nevypadnou. Když jsem správnou polohu nalezl, byl jsem za ni rád a zvykl jsem si na jejich nošení.

Problém u softwaru, chyba je na straně Xiaomi

Buds 4 Pro přichází s aplikací Mi Buds M8, která ihned po spárování oznámila, že má aktualizaci pro sluchátka. Skvělé, ale jak to udělat, aktualizace neustále hlásila chybu a návod na to, jak ji provést nebyl. Pomohla až odpověď od vývojáře po dvou týdnech, že sluchátka musí být v krabičce a s otevřeným víkem. Aktualizace proběhla a od ledna žádná další nebyla. Chyb je však v aplikaci a ve sluchátkách mnoho, vývojář nereaguje a na sluchátka se zapomnělo. Aplikace padá kdy nemá a nezavírá se kdy má, chybí zmiňovaný návod na aktualizaci sluchátek, kontakt na vývojáře je bez odpovědi, překlikávání mezi režimy odhlučnění je spíše sázka do loterie, chybí nastavení funkcí na sluchátkách, není dostupný ekvalizér a hlášení ztráty je bezpředmětné, funguje zcela špatně a nepříjemně a sluchátko stejně nepomůže nalézt atd. A oznámení o tom, že se blíží vybití baterie, na to zapomeňte!

Jenže, problém není na straně vývojáře. Problém je na straně Xiaomi! Vývojářem je Andrei Zhukouski, nikoli výrobce sluchátek Xiaomi. Jedná se tedy o projekt uživatele, který nebyl spokojený s tím, že se Xiaomi nezabývá telefony jiných značek. Pokud tedy nevlastníte Xiaomi a chcete využít plně funkce zakoupených sluchátek, musíte se spolehnout na aplikaci od fanouška.

Problémy s konektivitou

Sluchátka se při pravidelném poslechu rozhodnou jednou za týden až dva přestat hrát a začnou vám do uší pouštět nelibé zvuky v podobě chrčení, trhaných kratičkých úseků přehrávané skladby či jen šum, nebo radši vůbec nic. Nepomůže vložení do krabičky ani zapomenutí BT připojení. Musí se resetovat pomocí tlačítka na krabičce. Není to příjemné, je to opakující se, navíc zcela náhodně.

K tomu nefunguje ANC. Teda funguje, ale jen tzv. na dobré slovo. Překliknete pomocí podržení sluchátka nebo v aplikaci a do tří vteřin jste zpátky na normálním režimu nebo v transparentním. Pomůže vložení do krabičky a vypnutí BT, někdy ani to ne a je potřeba je nechat minutu dvě mimo připojení a zcela vypnout aplikaci Mi Buds M8, anebo resetovat sluchátka. Když už se ANC chybí, je problém s překlikáváním režimů v samotném ANC, tedy v jeho intenzitě. Když už se zadaří, ANC je zde provedené dobře. A když mohu pochválit, tak je to rychlost připojení k telefonu po vytažení z krabičky, velice rychlé! Stejně tak je dobrá latence při hraní her, zpoždění není zřetelné, pro hraní jsou tedy vhodné.

Hudební kvalita

Kodek LDAC pro přenos Hi-Res audia v kombinaci se spuštěnou písní ze Spotify s nejvyšší kvalitou audia je příjemný, je poznat rozdíl, ne však natolik citelně, aby to pro mě byl rozhodující prvek. Pokud neposloucháte v režimu ANC, je kvalita zvukového prožitku pro uši slabá, jako u každých jiných levných sluchátek. Doporučuji poslouchat tedy jen v ANC, i když třeba v místnosti s mluvícími lidmi vás do zenového prostředí vaší hudby či mluveného slova zcela nepřenese, avšak jistou bariéru vytvoří. Baterie při poslechu s odhlučněním klesne, rapidně, místo 9 hodin při normálním režimu máte 4 hodiny. Vynahradí to rychlé, nikoli však bezdrátové, nabíjení. A krabička nabije sluchátka přibližně 4x.

Zvuk sám o sobě je jasný, hlasy při písních jsou zřetelné, dobře slyšitelné, basy jsou celkově slabší, spíše než elektronickou tančení hudbu si poslechnete dobře folk nebo vážnou hudbu.

Poslední režim, transparentnost, je zde spíše pro mučení vašich nepřátel. Dejte jim sluchátka v transparentním módu do uší a vypusťte se je do normálního života. Takovou kakofonii, co si sluchátka umí vymyslet, přibarvit a zvýraznit zcela neadekvátní zvuky, to nevydrží ani pár minut.

Chcete si zavolat? Ve většině případů není problém, druhá strana vás slyší přijatelně, nemusíte se ujišťovat, že vás slyší, nebo jí opakovat neustále, co jste říkal. Nepříjemná je situace, když jste v místnosti, kde jsou lidé, kteří mluví, nebo dělají hluk, to pak druhá strana spíše slyší ruch okolí, než hlas volajícího. Venku je problém jenom když jste blízko rušné silnice nebo když projíždí tramvaj.

Stojí za to?

Prý si každý zvykne, i já si zvyknul. Měl bych radši dražší a snad i lepší sluchátka, ale nerad ztrácím drahé věci a u sluchátek se mi to děje často, neříkám však, že by měly být vaší první volbou, je zde až příliš mnoho kompromisů a chyb. Za, cenu, za kterou se prodávají, bych se raději poohlédl jinde. Problémy převyšují pozitiva, kvalita zvuku, kodek LDAC pro Hi-Res audio to nezachrání, nepraktický, ale přesto hezký tvar už vůbec ne. Pokud chcete Xiaomi, neutrácel bych více než za nové Xiaomi Redmi Buds 4 Active, které stojí kolem 500 Kč a mají též ANC. V obdobné cenové kategorii moc parády nenajdete, slabá trojková verze Niceboy neoslní. Zkusil bys se spíše podívat po Panasonic RZ-B310WDE-K nebo Philips TAT3508WT. Nebo si připlatit za lepší modely lehce nad 2 000 Kč od JBL či Phillips.

