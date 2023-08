XIAOMI Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C zkrátka umí! [komerční článek]

Další z řady robotických vysavačů? Ne tak docela. Umí toho totiž mnohem, mnohem více, než byste čekali vzhledem k jeho ceně. A pozor – to mluvíme o běžné ceně: nyní ovšem máte možnost si přístroj Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C pořídit za bezkonkurenční cenu! Čtěte do konce, a skvělá sleva bude vaše.

4000 pascalů: to už je výkon!

Nejen u mobilních telefonů je důležitým faktorem výkon! Klíčovou roli hraje také u robotických vysavačů, neboť vysavač, který nevysává, vám doma s úklidem příliš nepomůže. Toho se u tohoto přístroje ovšem bát nemusíte: nejenom že disponuje celkem čtyřmi úrovněmi výkonu, ale maximální výkon je 4000 Pa! Tady zkrátka prach nemá šanci uniknout. A to je to, co od vysavače očekáváme.

S laserem nemůže minout

Tento skvělý vysávací robot je vyzbrojen laserovou navigací nové generace, díky které podporuje několik různých map vysávání, a je také možno snadno upravovat trasu úklidu. S ovládáním přístroje vám také v případě potřeby pomůže speciální aplikace Mi Home App. Vyberte si režim, který vám nejvíce vyhovuje!

Kde nestačí vzduch, pomůže voda

Váš nový domácí pomocník se ovšem nepostará pouze o vysávání; má totiž i funkci mopu, která je navíc vyzbrojena inteligentním systémem řízení, který má na starosti to, abyste s vytíráním žádné starosti neměli.

A kde je ta sleva?

Výborně, dočetli jste až sem, takže tady je slíbená nabídka: namísto původní ceny 13.635 Kč si nyní můžete tohoto skvělého pomocníka pro vaši domácnost dopřát pouze za 4.500 Kč, a to včetně dopravy! Takže nemusíte váhat, a tuto limitovanou nabídku můžete využít ZDE.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama