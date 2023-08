Aplikace Google Mapy mění skrývání uživatelského rozhraní

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé firmy jednoduše zavedou změnu ve své službě či aplikaci a čekají, jak na to zareagují uživatelé. Mnohdy se ani nedozvíme oficiální cestou, co bylo změněno. Něco takového se nyní odehrálo v aplikaci Google Mapy.

Změna gesta

Do této chvíle jste mohli v aplikaci Google Mapy kamkoliv ťuknout, přičemž došlo ke skrytí uživatelského rozhraní, tedy pole pro vyhledávání, ovládacích tlačítek atd. Díky tomu se vám nabídl čistý pohled jen na samotnou mapu. To se nyní mění a toto jednoduché tapnutí do mapy vám nepostačí.

Pokud nově ťuknete kamkoliv do mapy, tak se umístí špendlík, tedy konkrétní vyznačení místa. Abyste skryli uživatelské rozhraní, tak musíte přejet prstem nahoru po vyhledávacím poli. Pro návrat všech prvků ale nebude postačit udělat opačné gesto. V tomto případě musíte ťuknout kamkoliv do mapy. To není moc intuitivní implementace, ale asi bude postačovat.

Je docela možné, že jste měli toto upravené chování aplikace k dispozici již dříve. Google asi začal s větším rozšiřováním a vypadá to, že ani tak už nejde o test, jako o nové chování aplikace.

Zdroj: 9to5google.com

