Odhalují se technické specifikace skládacího telefonu Xiaomi Mix Fold 3 [aktualizováno]

Aktualizováno 3. 8.

Některé specifikace již unikly kolem chystaného ohebného smartphonu Xiaomi Mix Fold 3, ale nyní se objevuje fotografie balení, což naznačuje, že je vše připraveno. Zatím ale nevíme, kdy chce společnost novinku představit. Mezitím se navíc dozvídáme, že by mobil měl být vybaven 50W bezdrátovým nabíjením, ale k tomu bude potřeba si zakoupit speciální nabíječku, která zvládne takový výkon.

Původní článek 24. 4.

Další generace skládacího telefonu od Xiaomi by mohla dorazit v druhé polovině letošního roku s označením Mix Fold 3. Je na co se těšit? Co nového přinese nástupce?

Xiaomi Mix Fold 3 již brzy

Podle dostupných informací by měl Mix Fold 3 dorazit s poslední generací procesoru od Qualcommu – Snapdragon 8 Gen 2. Telefon by měl podporovat rychlé bezdrátové 67W nabíjení, stejně aktuální generace Mix Fold 2. Je škoda, že nová řada nepřichází s rychlejším nabíjením, přeci jen již dnes se pohybujeme kolem standardu 120 W. Podle spekulací by nová řada Mix Fold 3 měla být lehčí a tenčí.

Xiaomi Mix Fold 3 by měl být také vybaven periskopickou kamerou se zoomem, což bude vůbec první takto vybavená kamera u zařízení Mix Fold. Zařízení by mělo být rovněž vybaveno vodotěsností, ale zatím není upřesněna IP specifikace. Co se týče výkonu, tak vedle výkonného procesoru, by měl Mix Fold 3 dorazit s pamětí LPDDR5 RAM a uložištěm UFS 4.0. Nejvybavenější model by měl nabídnout 16 GB RAM a 1TB interní uložiště. Ve výbavě by nemělo chybět ani USB-C se standardem USB 3.2, kterým je vybaven na například Xiaomi 13 Ultra.

