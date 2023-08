Nově v českých obchodech – A2, Vivo, Luna, Note

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí týden: Nově v českých obchodech – Fold, Flip, Axon a další

Redmi A2

V březnu tohoto roku došlo na představení novinky Redmi A2, která má sice velmi nízké specifikace a také cenu, ale vymyká se z celé řady zejména systémem, který je bez nadstavby. K dispozici je čistá verze systému.

Specifikace Redmi A2

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: Helio G36

RAM: 2/3 GB LPDDR4x

úložiště: 32 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 12 Go Edition

Foťáky: zadní – 8 MPx QVGA přední – 5 MPx

3.5mm jack

LTE, Bluetooth 5.0, WiFi 4/5, GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1I | Galileo E1, microUSB

rozměry: 164,9 x 76,75 x 9,09 mm; 192 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

Redmi Note 12

Další březnová novinka Redmi Note 12 se dostává na náš trh ve verzi s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Mobil může zaujmout slušnou výbavou, ale není zde dostupnost podpory pro sítě páté generace.

Specifikace Redmi Note 12

displej: 6,67 palců, Full HD+, AMOLED, 120Hz

procesor: Snapdragon 685

RAM: 4/6/8 GB LPDDR4x

úložiště: 64/128 GB UFS 2.2 + microSD

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 13 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, IR

rozměry: 165,66 x 75,96 x 7,85 mm; 183,5 gramů

baterie: 5000 mAh + 33 W

Vivo V29

Čerstvou novinkou je Vivo V29, kde se nabízí nadmíru dobré specifikace. I díky ceně může mobil velmi dobře konkurovat Galaxy A54 nebo jiným modelům v této jategorii.

Specifikace Vivo V29

displej: 6,78 palců, 2800 x 1260 pixelů, AMOLED, 120 Hz, HDR10

procesor: Snapdragon 778G

RAM: 8 GB

úložiště: 259 GB

Android 13 + Funtouch OS 13

SIM + eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultrawide 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 50 MPx, autofokus

IP68

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

rozměry: 164,1 x 74,8 x 7,46 mm; 186 gramů

baterie: 4600 mAh + 80 W

Unihertz Luna

V dubnu byla uveden unikátnější mobilUnihertz Luna, který si hodně půjčil od Nothing Phone (1). Svými specifikacemi ale zapadá do nižší kategorie, a to ve všech ohledech.

Specifikace Unihertz Luna

displej: 6,81 palců, 2400 x 1080 pixelů, LCD, Panda MN228 Glass

procesor: Helio G99

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB

Android 12

Dual SIM

Foťáky: zadní – 108 MPx 20 MPx, Night Vision 2 MPx, makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm jack

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo

rozměry: 168 x 76,8 x 10,4 mm; 298 gramů

baterie: 5000 mAh + 18 W

