Nejnovější úniky potvrzují přítomnost portu Thunderbolt na nových iPhonech 15

Uvedení nových iPhonů 15 se nezadržitelně blíží, Apple by je měl představit na své tradiční keynote, která je plánována na 12. září. S tím, jak se uvedení nových iPhonů blíží, se objevuje čím dál více informací o specifikacích nových iPhonů.

Nové iPhony 15 a USB-C Thunderbolt?

Jak jste již určitě zaznamenali, Apple musel přijmout evropské nařízení o umístění USB-C portů pro nabíjení, kterým musí být vybaveny všechny telefony prodávané na území Evropské unie. Objevilo se mnoho spekulací o tom, jak to Apple u svých nových iPhonů vyřeší. Nyní se objevují nejčerstvější informace o tom, že nové iPhony 15 obdrží USB-C porty, které budou podporovat Thunderbolt rozhraní. Naznačují to uniklé obrázky a osazené Retimer čipy, které jsou standardně přítomny na rozhraní Thunderbolt. Rozhraní Thunderbolt společně vyvinuly společnosti Apple a Intel. Cílem bylo vylepšit stávající rozhraní USB-C, které by nabídlo vyšší přenosovou kapacitu.

Stávající USB-C rozhraní dosahuje teoretických rychlosti 20 Gb/s. Rozhraní USB-C Thunderbolt 3 nabízí dvojnásobnou teoretickou rychlost, tedy až 40 GB/s. Krok přidat podporu rozhraní Thunderbolt tedy dává smysl, Apple chce u svých telefonů zajistit maximální přenosovou kapacitu. Jen pro zajímavost, iPhony jsou posledním zařízením od Applu, které ještě USB-C Thunderbolt rozhraním nedisponuje. Jak MacBooky, tak i iPady již toto rozhraní pár let používají. Podle dostupných informací by měly nové iPhony obsahovat USB-C port doplněný o 3LD3 čip, který by měl omezovat určité funkce. To by mohlo souviset s tím, že Apple může omezit funkce pro neoriginální příslušenství.

