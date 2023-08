Apple Watch X by měly pravděpodobně přijít s tenčím pouzdrem a magnetickým řemínkem

Apple Watch; zdroj: Dotekománie

Apple Watch jsou tady s námi již téměř deset generací. Letošní devátá generace, kterou Apple tradičně uvede v září, pravděpodobně nic zásadního nepřinese, ale desátá výroční generace by mohla dorazit s mnoha zásadními změnami.

Jaké novinky přinesou Apple Watch X?

Podle analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg si pro své příznivce Apple připravil hned několik významných vylepšení. Apple Watch X, které by měly dorazit příští rok, nebo v roce 2025, by mohly přijít s magnetickým páskem, který by měl nahradit stávající nasouvací pásek. Tím by mohlo dojit k mírné úspoře místa v pouzdře a možnosti zvýšit kapacitu baterie. Nové Apple Watch by údajně měly přijít také s tenčím pouzdrem.

Významných změn by měl doznat také displej. Apple Watch X pravděpodobně dostanou microLED displej, který nabídne mnohem lepší zobrazení, než jakým disponují současné OLED displeje, kterými jsou vybaveny i stávající hodinky Watch. Co se funkcí pro sledování zdraví týče, nové Watch by měly být vybaveny monitorem krevního tlaku.

Na Apple Watch X si budeme muset ještě chvíli počkat, nicméně letos dorazí devátá generace, která by měla přijít s rychlejším procesorem. Procesor tak bude vylepšen poprvé od uvedení šesté generace. Apple Watch 9 by také měly dorazit v nových barevných variantách. Z hlediska velikosti pouzdra by mělo u deváté generace zůstat vše při starém.

Zdroj: engadget.com

