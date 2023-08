iQOO 12 oslní až 24GB pamětí RAM

Zdroj: iQOO

Počet dostupných telefonů s 24GB operační pamětí RAM byste zatím napočítali na prstech jedné ruky, a to nejspíš nezmění ani další zástupce, který brzy dorazí od čínské firmy iQOO. Dokonce od mateřské společnosti BBK Electronics po OnePlus Ace 2 Pro půjde o již druhý přírůstek, přičemž i tentokrát můžeme vyhlížet pouze nadstandardní prvky.

Ještě letos

Za únikem stojí poměrně spolehlivý účet Digital Chat Station ze sociální sítě Sina Weibo a ten k modelu iQOO 12 připisuje 24GB operační paměť RAM typu LPDDR5X a 1TB interní úložiště se standardem UFS 4.0 zajišťující rychlý zápis při minimální spotřebě energie. Kromě toho lze očekávat nasazení teprve chystaného čipset Snapdragon 8 Gen 3. Americký Qualcomm by jej měl poprvé ukázat v říjnu letošního roku.

Následně se do seznamu dostane zobrazovací panel typu AMOLED, ke kterému přidají 2K rozlišení nebo 144Hz obnovovací frekvenci. V zadní části bude údajně připraven 50megapixelový objektiv OV50H od OmniVision a článek baterie s kapacitou vyšší než 5 000 mAh, kde nemá scházet ani technologie rychlého 100W nabíjení. K oficiálnímu oznámení by mohlo dojít až ve 4. čtvrtletí letošního roku, což je dost dlouhá doba na to, aby úniky přinesly další podrobnosti.

Zdroje: gizmochina.com, m.weibo.cn

