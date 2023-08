HTC Vive XR Elite – je třeba čekat na Apple Vision Pro? [recenze]

HTC Vive XR Elite; zdroj: Dotekománie

Poslední roky je HTC zaměřeno spíš na virtuální realitu a headsety pod značkou Vive než na mobilní telefony. Dneska se tak podíváme na jeden z jejich nejlepších a nejnovějších headsetů Vive XR Elite. Jaká je virtuální a rozšířená realita od HTC? Dokáže předčit ještě neuvedené Apple Vision Pro?

Konstrukce

Kdo měl někdy v ruce (nebo spíš na hlavě) VR headset od HTC, asi ho nový Vive XR Elite nijak výrazně nepřekvapí. Svým designem a konstrukcí částečně novinka vychází z Vive Flow (recenze), který byl ale koncipován spíše jako doplněk k telefonu.

Vive XR Elite je ale jednoznačně plnohodnotné zařízení, stále ho však lze celkem snadno složit. Zadní modul s baterií lze zcela odejmout a nožičky pak sklopit. Brýle pak fungují i zcela samostatně díky procesoru Snapdragon XR2, ale lze jej také připojit k počítači a převzít obsah z něj.

Brýle jsou vyrobeny z plastu, což je zde nicméně jednoznačně pozitivum, jelikož jsou díky tomu lehké. Bez baterky váží přední část jen 273 gramů, s baterií hmotnost poskočí na 625 gramů. To je ale v praxi stále úplně v pořádku, nikdy jsem neměl pocit, že by mi brýle nějak zatěžovali hlavu a vyvážení je také dobré. Ve srovnání s Vive Flow je vlastně dobře, že je zde baterie, jelikož díky ní lze headset dobře upevnit na hlavu.

Na levé nožičce se nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a tlačítko pro vypnutí je pak o kousek výše přímo na těle brýlí. Uvnitř jsou umístěny čočky, které mají nastavitelnout dioptrickou korekci a pak je zde samozřejmě posuvník na nastavení vzdálenosti mezi očima. Oceňuji, že okolní clonítka kolem očí jsou magneticky odnímatelná. Brýle lze používat i bez clonítka.

Displej

Hned po prvním nasazení na hlavu mě velmi příjemně překvapila kvalita a rozlišení zobrazovacího panelu. Stále sice poznáte, že tohle není realita, ale rozlišení 4K je dostatečné a po chvilce ve virtuální realitě si zvyknete. Obnovovací frekvence 90 Hz a šířka záběru 110 stupňů je také solidní. Jediné, co mě tak trochu mrzí, je fakt, že displej je typu LCD a tak černá rozhodně není tak černá.

Při používání je pak důležité čistit čočky, protože se rychle umastí od očí a vašeho obličeje a to pak výrazně snižuje kvalitu obrazu.

Pochválit musím zvukový výstup z vestavěných reproduktorů. Ten samozřejmě také umí sledovat váš pohyb.

Tracking

Doba různých stativů se senzory nutných k plné funkčnosti a sledování pohybu už je doufám pryč. Ani tady u Vive XR Elite nic takového nepotřebujete a headset si vystačí se sadou senzorů přímo na jeho těle a pak tu máme také klasické VR ovladače.

Ty ale nemusíte kolikrát vůbec používat. Stejně jako u připravovaných Apple brýlí zde funguje ovládání rukou a prsty. Snímání je velice dobré a ovládání intuitivní. Jen je škoda, že pokud sedíte a máte ruce příliš blízko vašeho těla (jakoby pod headsetem), pohyb občas není zaznamenán. Důvod je jednoduchý. Vive XR Elite tam nemá nasměrované žádné senzory. Tak třeba v další generaci.

Pokud chcete hrát hry, což si myslím, že je stále asi to nejlepší využití VR, stejnak sáhnete po ovladačích.

Potěšilo mě pak také rozšířená realita (AR), kterou zvládnou brýle díky mnoha kamerkám na těle. Díky tomu si tak můžete uživatelské rozhraní zobrazit ve vašem obýváku. Ve většině případů tím ale zatím využití AR končí.

Naopak mě překvapilo, že headset prakticky nefunguje ve tmě. On totiž nemá infračervené senzory, díky kterým by to nebyl problém. Jenže vždy po zapnutí ve tmě zařízení odmítalo nastavit ohraničení VR zóny skrz AR (které je nutné provést).

Hardware

Uvnitř tepe Snapdragon XR2 z roku 2019, což není nejnovější čip, ale Qualcomm představil jen XR2+ teprve vloni. V oblasti VR nemáme každý rok nový čip jako u mobilů a to je nutné brát v potaz. Při používání občas slyšíte vestavěný aktivní reproduktor, a jakkoliv jsem to při prvních používání VR celkem vnímal, po pár dnech jsem si to vůbec nevšímal.

Operační paměť nabízí 12 GB a vnitřní úložiště 128 GB. Bohužel musím konstatovat, že velikost úložiště mohla být klidně větší. Po prvním nastahování nižších desítek aplikací a her jsem měl plno 80 GB.

Výdrž baterie výrobce udává na dvě hodiny a v tom s ním musím souhlasit. Není to moc, na druhou stranu není problém headset připojit přes USB-C ke zdroji a hned pokračovat v používání s kabelem. A hlavně tu vestavěnou baterii přímo na hlavě máme (oproti třeba chystaným Apple Vision Pro).

Software a využití

Systém a jeho prostředí je v podstatě stejný jako na dříve testovaném HTC Vive Flow. Po spuštění se tak objevíte ve virtuálním obýváku, kde se můžete přesouvat mezi předvybranými pozicemi a ve vzduchu vám létá hlavní menu s možností spustit aplikace nebo se přepnout do obchodu s nimi či otevřít nastavení.

Instalovat můžete tedy buď aplikace a hry z vestavěného obchodu s názvem Viveport a nebo není problém headset připojit k počítači a využít hry ze Steamu. Teda zprovoznění bezdrátově mi dělalo trochu problém, fungovalo to až druhý den, co jsem to zkoušel a stejně jsem zjistil, že je na to potřeba opravdu rychlá WiFi ideálně nového standardu WiFi 6 a 6E. Na mé 5GHz WiFi 5 se obraz zkrátka sekal, a tak jsem musel sáhnout po třímetrovém USB-C kabelu, se kterým vše běhalo krásně.

Mobilní aplikace

Pro správu a nastavení headsetu lze také využít mobilní aplikaci s názvem Vive Manager. My ji testovali na iOS, ale samozřejmě existuje také pro Android. Samotné úvodní nastavení je v ní celkem snadné a intuitivní. Potěšila mě pěkná instruktážní videa, jak třeba nastavit dioprie.

Aplikace jako taková je celkem jednoduchá. Nabízí vám možnost prohlížet si aplikace v obchodě s aplikacemi a hrami, kde si je lze i zakoupit. Jen je škoda, že zde není nativní řešení, ale nejspíš jen načítání webové stránky.

V rámci záložky Zařízení pak máte možnost měnit základní nastavení vašeho Vive headsetu a zkontrolovat jeho stav včetně baterie. Je zde možnost změnit WiFi, zobrazit spárované ovladače nebo co vám zabírá nejvíce místa. Pod zvláštně přeloženou položkou „Vyspělý“ se nachází možnost nastavit VPN, aktivovat režim kiosku nebo provést reset. Nastavit lze také rodičovkou kontrolu nebo zkontrolovat aktualizace.

Chválím možnost promítat obsah z VR do telefonu, to fungovalo velmi dobře. Jakkoliv jsem si z počátku říkal, že je skvělé mít takovou to aplikaci, v realitě jsem ji po pár dnech příliš nepoužíval. Jednoduše jsem zjistil, že ji zkrátka tolik nepotřebuju. Vše lze totiž velmi snadno a pohodlně nastavit přímo ve VR a také obchod s aplikacemi jsem v něm prohlížel raději. A pokud jsem chtěl někomu streamovat obsah z VR, raději jsem vysílal na televizi než na mobil.

Zhodnocení

Celkově shrnuto z více než měsíčního testování HTC Vive XR Elite si myslím, že se jedná o skvělý headset, který se primárně hodí na hry. Ono ostatně celá virtuální realita, ať už máte jakýkoliv headset, je podle mě skvělá na hry a jiné používání je spíše okrajové. Pustil bych si na headsetu film? Spíše ne. Chtěl bych s headsetem pracovat a mít ho jako virtuální monitory? Také spíše ne. Jsem zvědavý, jak toto změní Apple s jeho Vision Pro, jelikož jeho headset nebyl prezentován jako herní, nicméně právě třeba na zmíněné sledování filmů či na práci.

Samotné zařízení HTC Vive XR Elite je lehké a na hlavě příjemně drží i delší čas. Výdrž baterie je dostatečná, po dvou hodinách si stejně většinou už chcete dát pauzu. Zobrazovací panel by mohl být typu OLED (což by ale jistě zase navýšilo cenu), ale jinak mu není moc co vytknout. Kromě aplikací a her spustitelných přímo v headsetu, kterých je celkem solidní množství lze připojit také počítač a skrz SteamVR pouštět mnoho dalších her.

Líbí se mi také fakt, že streamování obrazu (co vidíte ve VR) funguje skvěle přes Chromecast na TV či na mobil. Vnitřní úložiště má pouze 128 GB, což je škoda, mohlo by být větší, já ho celkem rychle zaplnil. Tracking a ovládání rukami funguje překvapivě dobře a potěšil mě kvalitní výstup z reproduktorů.

Cenovka se pohybuje kolem 35 tisíc korun, což jistě není lidová cena. Na druhou stranu při pohledu na připravovaný Apple headset je vlastně poloviční a navíc už XR od HTC můžete mít dnes. Je to povedený headset, nabízí se však jen otázka, zda pro něj najdete dostatek využití. Pokud plánujete hrát ve VR hry, asi nemá moc cenu čekat na Apple vizi. Pokud však hledáte pro VR i jiné využití, možná bych ještě počkal.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Recenze HTC Vive XR Elite – je třeba čekat na Apple Vision Pro? [recenze]

reklama reklama