Dnes u O2 lze volat na Ukrajinu zdarma

Mobilní operátoři každou chvíli mají nějakou speciální akci. Právě dnes se rozhodl operátor O2, že umožní volání na ukrajinská telefonní čísla zcela zdarma. Rozhodl se tak kvůli aktuálnímu Dnu nezávislosti, který slaví na Ukrajině.

„Plno rodin je stále rozdělených a Den nezávislosti nemohou oslavit společně. Proto jsme se rozhodli jim dát možnost si 24. srpna s blízkými zavolat bez jakéhokoliv omezení,“ říká ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Právě 24. srpna se Ukrajina vymanila ze sféry vlivu Sovětského svazu. Bohužel nyní čelí Rusku, které se rozhodl zahájit válku. O2 takto chce napomoci těm, co mají v Ukrajině příbuzné či známé. Samotná akce volání zdarma se vztahuje jen na dnešní den, do půlnoci. Akci mohou využít majitelé tarifů FREE+, NEO+, YOU a také ti, co mají předplacené karty.

„Rozhodli jsme se dát volání zdarma už v minulosti, a to na Vánoce, které se tradičně slaví na Ukrajině 7. ledna. Právě letošní svátky byly pro tuto skupinu lidí obzvláště náročné a plné smíšených pocitů. Mnoho rodin zůstalo vlivem událostí loňského roku rozdělených,“ vysvětluje Silvia Cieslarová.

