Za nové iPhony 15 řady Pro si oproti stávající generaci pravděpodobně připlatíme

Uvedení nových iPhonů 15 se kvapem blíží. Ten, kdo bedlivě sleduje dění kolem jablečných produktů ví, že září je ten měsíc, kdy Apple rok co rok představuje své nové telefony, nový iOS a další produkty.

Co vše přinesou nové iPhony 15?

Podle informací, které zveřejnila agentura Bloomberg, bychom si ale mohli letos za nové iPhony připlatit. Konkrétně by se mělo jednat o modely Pro a Pro Max. Současný iPhone 14 Pro přišel s cenovkou 999 dolarů a iPhone 14 Pro začínal na ceně 1 099 dolarů. Jedná se samozřejmě o ceny v USA. Nové iPhony 15 Pro a Pro Max by měly údajně přijít s vyšší cenou. Cena iPhonu 15 a 15 Plus by měla zůstat stejná.

Apple by měl údajně dodat stejný počet iPhonů 15, jako dodal iPhonů 14 s tím, že jeho prodejní cíl pro letošní rok je dodat 85 milionů kusů. Pokud budou prodeje úspěšné a cenu Apple opravdu navýší, bude se tak jednat o dramatický nárůst příjmů společnosti. Generální ředitel společnosti Apple – Tim Cook se nechal slyšet, že zákazníci budou ochotni si za kvalitu připlatit a získat tak to nejlepší, co v této kategorii mohou získat.

Nejnovější zprávy říkají, že nové iPhony 15 přijdou s USB-C nabíjecím konektorem, který nahradí Lightning. Měly by rovněž přijít s titanovým pouzdrem a nejnovějšími čipy A17, které jsou vyráběny 3nm technologií. Na boku telefonu by se, po vzoru hodinek Watch Ultra, mělo objevit multifunkční tlačítko, které nahradí přepínač pro ztlumení telefonu a nejvyšší model iPhone 15 Pro Max by měl být vybaven novým periskopickým objektivem, který přinese ještě větší rozsah pro optický zoom.

