Youtube Music zřejmě dostane podporu komentářů

Zdroj: Youtube

Streamovací služby se snaží nabídnout dodatečný obsah nad rámec jejich hlavního zaměření, ale pracuje se také na funkcích, které je mají odlišit od konkurence. Většinou se populární funkce rozšíří na všechny služby, takže se hledá další novinka, která bude vyčnívat. Nyní možná přišli na jednu takovou v Youtube Music.

Komentovat hudbu?

Někteří uživatelé již nyní mají k dispozici nové rozhraní ovládacích prvků v přehrávači Youtube Music. V podstatě došlo k přesunutí těch, které máte standardně v menu přístupné v horním pravém rohu. Níže můžete vidět snímek obrazovky a celou plejádu funkcí hned pod obrázkem písničky, či alba.

První jsou v daném řádku palce nahoru a dolů, dále zde najdete uložení do seznamu, sdílení a stahování. Vyčnívá zde ale ikona komentářů, která obsahuje celkové počítadlo. Zřejmě se tedy připravuje komentářová sekce i v Youtube Music. Vývojáři to mají o něco jednodušší, jelikož mohou jen zpřístupnit část služby z Youtube. Zatím ale není jasné, jak ve výsledku bude novinka fungovat. Je možné, že se jedná o rychlý odkaz do sekce komentářů v Youtube ke konkrétnímu videu, ale také se nabízí možnost přímé integrace.

Pakliže dojde k zavedení této funkcionality, měla by služba Youtube Music jednu funkci, kterou nenajdete u konkurence. Ta, pokud bude chtít zareagovat, bude muset něco podobného postavit od základů, a to včetně systému pro kontrolu spamu. V této oblasti má nejvíce zkušeností Youtube, byť situace není dokonalá. Možná zde bude řešení v možnosti komentování jen od předplatitelů.

Zdroje: reddit.com, 9to5google.com

