Další Apple AirPods nabídnou funkce navíc a zřejmě budou mít nižší cenu

Tento rok se asi nedočkáme nějakých dramatických změn i nadcházející generace iPhonů, byť se spekuluje, že nejvyšší verze bude ještě dražší a nabídne funkce navíc. Mezitím se rozbíhají spekulace kolem další generace AirPods.

Další generace AirPods

S informacemi přichází Mark Gurman, který má poměrně přesné zdroje a jeho odhady se kolikrát stanou skutečností. Tentokrát zveřejnil článek věnovaný čtvrté generaci AirPods. Hned na začátek uvedeme, že odhaduje nižší cenu. Ta by se mohla pohybovat pod hranicí 99 dolarů, ale je možné, že dojde jen na menší redukci.

Co se týče konstrukce, nenaznačuje jakékoliv velké změny. Na druhou stranu samotná nabíjecí krabička dostane místo Lightning konektoru modernější USB C. Apple ale nemá jinou možnost, když mu to ostatně nařizuje EU. Nová sluchátka mají dostat funkce navíc. Je možné, že se u nich objeví Adaptive Audio nebo vylepšené přepínání, případně rychlé ztlumení během hovoru.

Apple se má také zaměřit na sledování zdraví. AirPods mají dostat teploměr pro měření vnitřního kanálku sluchovodu, což se dá využít jako další zdroj dat pro sledování celkové zdraví. Ostatně mnoho uživatelů nosí současné verze neustále. Poslední očekávaná funkce se bude týkat měření sluchu. Uživatel by měl mít možnost zjistit, jak kvalitně slyší. Mark Gurman také zmiňuje, že budou přidány funkce spojené s Apple Vision Pro.

