Nokia a Apple podepsali dlouhodobou licenční dohodu týkající se 5G technologií

Finská společnost Nokia oznámila, že podepsala se společností Apple dlouhodobou licenční dohodu. Ta má Applu umožnit využívat nekteré z klíčových patentů společnosti Nokia na mobilní technologie.

Ačkoliv nejsou známy podrobné detaily dohody, z tiskové zprávy je patrné, že se vše točí kolem technologie 5G. Nová licenční dohoda nahradí stávající licenční dohodu, jejíž platnost by měla vypršet na konci tohoto roku.

„Jsme velmi rádi, že jsme uzavřeli dlouhodobou patentovou licenční smlouvu se společností Apple na přátelské bázi,“ uvedla Jenni Lukander, prezidentka Nokia Technologies. „Dohoda odráží sílu patentového portfolia společnosti Nokia, desítky let trvajících investicí do výzkumu a vývoje a příspěvky k mobilním standardům a dalším technologiím.“

Tisková zpráva uvádí, že patentové portfolio společnosti Nokia obsahuje více než 5 500 patentů týkajících se 5G technologií. Celkem pak společnost vlastní přes 20 000 patentů v portfoliu, které budu od roku 2 000 a do jehož vývoje investovala více než 140 miliard eur. Nokia uvedla, že tímto portfoliem také přispívá k otevřeným standardům výměnou za právo licencování ve spravedlivých a nediskriminačních podmínkách.

„Společnosti mohou licencovat a používat tyto technologie, aniž by musely vynaložit vlastní vysoké investice do standardů, což podněcuje inovace a vývoj nových produktů a služeb pro spotřebitele,“ uvedla společnost Nokia. I přes to, že Nokia neuspěla ve vysoce konkurenčním prostředí na trhu s mobilními telefony i nadále udává technologický směr v oblasti mobilních technologií a sítí.

