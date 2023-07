iPhony s opravdu bezrámečkovým displejem? Apple tlačí na vývoj u dodavatelů

iPhone 14 Pro; zdroj: Dotekománie

Displeje bez rámečků jsou dnes již poměrně standardem, alespoň u výrobců telefonů s Androidem. Jednám z průkopníků byl například Samsung, který přišel s displejem se zaoblenými rohy, ale je zde například i výrobce Xiaomi, který přišel s telefonem, jehož displej byl lemován opravdu tenkým rámečkem. I Apple se, podle poslední zprávy, chce vydat cestou bezrámečkových displejů na svých iPhonech a proto tlačí na své hlavní dodavatele.

Přijdou budoucí iPhony s bezrámečkovým displejem?

Nejnovější zpráva tvrdí, že Apple se snaží vyvíjet tlak na své dodavatele displejů Samsung a LG, aby se zaměřili na vývoj technologie, která by umožnila dodávat budoucí nové iPhony s displejem bez rámečků. Je potřeba si říci, že tak úplně bez rámečků displej být nemůže. Samsung to například vyřešil zaoblením hran, což z předního pohledu vytváří efekt, jako by displej opravdu bez rámečků byl.

Touto cestou se ale Apple vydat nechce. Aby ale bylo možné přinést iPhony s opravdu bezrámečkovým displejem, bude nutné provést jisté zásahy do konstrukce a také uspořádání hardwaru tak, jak je dnes v současných iPhonech řešen. Patří sem i otázka umístěná přední kamery pod displej.

I přes to, že se jedná o plány, které určitě nebudou naplněny s generací iPhonů 16, možná i následující, je to něco, na co Apple tlačí a pro dodavatele se bude jednat jistě o nemalou technologickou výzvu. V současné době se Apple snažil co nejvíce zmenšit obvodové rámečky u nadcházejících modelů iPhone 15 Pro a 15 Pro Max a i tento krok se potýkal s nemalými technickými problémy, které musel řešit především dodavatel LG. Podle zprávy, která se objevila minulý týden, by mohly dodávky iPhonů 15 Pro výrazně pokulhávat za očekáváním právě kvůli výraznému zmenšení velikosti rámečku. Mohla by se tak opakovat situace s nedostatkem Pro modelů řady 13.

