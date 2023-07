Apple Watch Ultra 2 by mohly využít technologie 3D tisku

Apple Watch Ultra; zdroj: Dotekománie

Druhá generace špičkových hodinek Appl Watch Ultra dorazí letos na podzim současně s novými iPhony a upgrady systémů iOS, iPadOS, watchOS a macOS. Kolem druhé generace hodinek se množí mnoho spekulací, ale dozvídáme se i informace, které dávají reálnější pohled na to, co nás čeká.

Co nového přinesou Apple Watch Ultra 2?

Apple Watch Ultra 2 samozřejmě přinesou na poli chytrých nositelných zařízení jen to nejlepší. Jednou ze zajímavých informací, které zveřejnil známý analytik Ming-Chi Kuo, je ta, že by Apple měl pravděpodobně pro výrobu některých částí hodinek zvolit technologii 3D tisku. Tato technologie by měla být použita pro výrobu mechanických částí hodinek. Podle analytika Kua by tento krok měl vést ke snížení výrobních nákladů a také času potřebného na výrobu.

Kolem Watch Ultra 2 se šířilo mnoho zvěstí, ale ne všechny se budou týkat letošního modelu. Na některé si budeme muset počkat nejdříve do příštího roku. Patří se například technologie micro OLED displeje, nebo například celkově většího displeje oproti stávajícímu modelu. Displej by se podle spekulací mohl zvětšit o 10 %. Letošní model, jak se zdá, nepřinese žádné závratné novinky, nebo vylepšení a je tedy otázkou, jak dobře si Ultra 2 povedou prodejně.

