WhatsApp představuje Kanály, myslí i na soukromí

WhatsApp každou chvíli testuje nějakou novinku, případně chystá funkcionalitu navíc. Nějakou dobu víme, že se chystají Kanály, ale až nyní došlo k oficiálnímu představení pro všechny uživatele.

Kanály WhatsApp

Společnost nechtěla Kanály jen tak zamíchat do běžné komunikace. Nebylo by to ostatně moc praktické. Proto mají své vlastní místo na záložce Aktualizace, kde jsou společně se Stavem. Kanály jsou v podstatě jednosměrným způsobem komunikace od správce ke sledujícím. Lze zveřejňovat texty, fotky, videa, nálepky a ankety.

Těší nás, že můžeme na spuštění kanálů spolupracovat s osobnostmi s globálním dosahem a vybranými organizacemi v Kolumbii a Singapuru, kde budou zpřístupněny nejdříve. Tato spolupráce nám pomáhá vytvářet prostředí a na základě získaných poznatků ho přizpůsobovat. Kanály v nadcházejících měsících zavedeme i v dalších zemích a umožníme, aby si mohl každý vytvořit svůj kanál.

Je zde i několik prvků navíc pro samotné správce. Ti mohou rozhodnout o viditelnosti, respektive o možnosti vyhledání kanálu v aplikaci. Mohou také kontrolovat, kdo se připojí a jestli má být zapnuté koncové šifrování. Samozřejmě lze nastavit neveřejnost a soukromí takového kanálu. Bonusem navíc je možnost omezení přesdílení informací, případně blokování snímků obrazovek.

Kanály ale nebudou mít nekonečnou historii. WhastApp se z nějakého důvodu rozhodl, že obsah v kanálech bude zasahovat maximálně 30 dnů zpět. Vše starší bude automaticky smazáno.

