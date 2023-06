Vývojář a jeho aplikace Downloader čelí stažení z obchodu Play, údajně neoprávněně

Zdroj: Dotekománie

Pokud vyvíjíte mobilní aplikace, ať už pro Android, nebo iOS, často narazíte na překážky kladené ze strany samotného Googlu nebo Applu. Ti totiž kladou poměrně přísné podmínky pro to, aby se aplikace dostala do obchodu. Vyprávět by o tom mohl vývojář aplikace Downloader, jehož aplikace byla odstraněna z obchodu Play.

Neoprávněné stažení aplikace Downloader z Google Play?

Je samozřejmě pochopitelné, že provozovatel obchodu má pro stažení aplikace mnohdy pádné důvody. Často se jedná o aplikace, které prokazatelně porušují podmínky, jsou škodlivé a mohou poškodit koncové uživatele. V případě vývojáře aplikace Downloader – Eliase Saby, je to ale poměrně dost sporné. Aplikace totiž údajně podle Googlu podporuje pirátství. A důvod? Obsahuje webový prohlížeč.

Aplikace Downloader slouží pro přenos souborů z telefonu do chytré televize. Mimo jiné aplikace obsahuje webový prohlížeč, která usnadňuje stažení souborů z internetu, aniž by bylo nutné k tomu používat webové prohlížeče třetích stran. Problém v tom ale vidí jedna právnická kancelář v Izraeli, které zastupuje různé izraelské televizní společnosti. Ta podala u Googlu stížnost s odůvodněním, že aplikace respektive integrovaný prohlížeč je schopen načítat pirátské stránky a uživatelé ho tak využívají pro přístup k nelegálnímu obsahu. Vývojář Elias Saba uvedl, že nemá nic společného s nelegálním webem a že prohlížeč načítá pouze domovskou stránku jeho webu.

Poté, co Google zamítl jeho první odvolání, Saba podal druhé odvolání, které zatím zamítnuto nebylo, a vypadá to tedy, že se v této věci něco děje. Saba v sérii tweetů uvádí, že pakliže může být stažena aplikace obsahující webový prohlížeč, který může načítat ilegální weby, měly by pak být staženy všechny prohlížeče dostupné v obchodě Google Play. Zatím není jasné, jaké celá kauza dopadne, ale případné navrácení aplikace zpět do obchodu může trvat i měsíce, než Google vše prošetří.

