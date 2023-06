Twitteru hrozí pokuta 250 milonů dolarů za porušení hudebních autorských práv

Zdroj: Slate (se souhlasem)

Twitter se podle dostupných informací dostal do problémů s autorským zákonem. Žalobu u federálního soudu v Tenessee podalo 17 hudebních vydavatelů, kteří sociální síť viní za to, že se mezi obsahem objevuje mnoho videí obsahující obsah chráněný autorským zákonem.

Většina porušení, za které je Twitter žalován souvisí s hudebními videi, videi obsahující živá vystoupení a vide, která obsahují hudbu chráněnou autorskými právy. Twitter je viněn za to, že tím, že toto ignoruje, zvyšuje čas trávený uživateli na sociální síti, aniž by ale řešil právní stránku věci. Podle informací od nejmenovaného interního pracovníka, Twitter zrušil licenční poplatky na možnost zveřejňování autorského obsahu, které ročně činily více než 100 milionů.

NMPA, což je asociace sdružující hudební vydavatele, tvrdí, že Twitter ani přes upozornění nebyl schopen odstranit z platformy obsah, který porušuje autorská práva. Žaloba uvádí, že většina sociálních platforem, mezi které patří například Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, nebo Snapchat, s hudebními vydavatelstvími uzavřeli dohody. Další platformy, které nedávno urovnaly spory s NMPA a uzavřeli licenční dohody patří například Roblox a Peloton.

Poté, co Elon Musk nedávno oznámil, že bude brzy vybrán nový ředitel Twitteru, okamžitě na to reagoval tweetem prezident NMPA – David Israelite, že prvním úkolem, který by měl vyřešit, je veliké množství nelicencované hudby, které se nachází na platformě. Twitter prozatím na výzvu, k žalobám se vyjádřit, nezareagoval.

