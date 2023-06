HTC A103 | Zdroj: HTC

HTC chystá 10,1palcový tablet A103 Plus

Tchajwanská společnost HTC má v následujícím období oznámit cenově dostupný tablet s označením A103 Plus. Zařízení do dnešní doby stihlo získat několik certifikací a ty mimo jiné jsou důležité pro zahájení volného prodeje. Díky tomu máme k dispozici většinu klíčových prvků, které tohoto připravovaného zástupce zařazují zatím do nižší třídy.

Jen pro nenáročné

Výrobce u něj počítá s 10,1palcovým panelem, který bude dosahovat na rozlišení 1 920 x 1 200 pixelů. Pod ním poběží základní čipová sada MTK8768A od MediaTeku osazená osmi jádry pod kapotou. Minimálně jedna z konfigurací nabídne spojení 4GB operační paměti RAM a 64GB interního úložiště. Další data dovnitř dostanete ještě přes paměťovou microSD kartu (max. 256 GB).

HTC představilo dvě novinky HTC U23 a HTC U23 Pro

Z obou stran bude údajně připraven jeden 5megapixelový snímač a navíc přední kamerku doplní o funkci odemykání obličejem. Přírůstek nemá spoléhat pouze na WiFi připojení, neboť se objeví podpora datových SIM karet. Za příjemné překvapení lze označit nejnovější operační systém Android 13 nebo 6 000mAh baterii spjatou s USB-C konektorem.

Nekompletní výpis uzavírá funkce Bluetooth 5.0, OTG, GPS, A-GPS, GLONASS, G-senzor a akcelerometr. Bližší podrobnosti můžeme vyhlížet každým dnem, kdy zároveň zjistíme oficiální dostupnost, konečnou cenu i skutečnou podobu novinky.

Zdroj: gizmochina.com

