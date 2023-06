Snapdragon 8 Gen 3 s 3,7 GHz se začíná poodhalovat [aktualizováno]

Zdroj: Qualcomm

Aktualizováno 4. 6.

Zatím se jen spekuluje o novém procesoru od Qualcommu, ale mezitím se chystá skutečná konkurence od Mediateku. Nyní je již více méně jasné, kdy bude nový procesor představen. Stane se tak na Snapdragon Summit a zřejmě hned při úvodní keynote, která začne 24. října. Celá konference bude trvat až do 26. října. Neočekáváme, že se dozvíme všechny informace o Snapdragonu 8 Gen 3. Qualcomm už mnohokrát měl jen úvodní letmé představení a až později jsme se dozvěděli kompletní specifikace.

Nyní je již jasné, že novinka použije nejnovější technologie od ARMu. Procesor by měl nabídnout sestavu 1+5+2, takže dojde na odebrání jednoho úsporného jádra a přidání jednoho středního, přičemž výkonnostní bude stále jedno. Už nyní se odhaduje, že mezi prvními mobily, které budou představeny s novým procesorem, budou patřit Vivo X100, iQOO 12, Redmi K70, OnePlus 12, Realme GT5 a další.

Původní článek 5. 5.

Qualcomm změnil značení svých procesorů, ale ponechal si tradici vytváření Plus variant, které mají trochu upravené specifikace, ale zpravidla jen v pracovnách frekvencích. Zejména to platí u nejvyšší řady, aspoň do této chvíle. Posledním modelem je Snapdragon 8 Gen 2 a očekávali bychom, že se dočkáme Snapdragon 8+ Gen 2, ale zřejmě se tak nestane a společnost rovnou nabídne Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 3

Již nyní se objevují náznaky samotných specifikací tohoto procesoru pro nejvybavenější smartphony. Maximální frekvence u nejvýkonnějšího jádra Cortex-X4 má být 3,7 GHz. Celkově by měl procesor nabídnout tři clustery v konfiguraci 1+5+2, což je změna v porovnání s aktuálním modelem, který má 1+4+3. Dojde tak na ubrání jednoho úsporného jádra a přidání jednoho středního.

O grafiku se má starat Adreno 750, dle náznaků, ale zatím to nelze s jistotou potvrdit. Co se týče surového výkonu, tak by mělo dojít k navýšení o 15 %. Zřejmě dojde i na snížení spotřeby, přidání nových funkcí, vylepšení NPU a zřejmě dojde na optimalizace.

Spekulovalo se, že by Snapdragon 8 Gen 3 mohl být vyráběn 3nm technologií, ale nakonec bude použita modernizovaná verze N4 nazvaná N4P, která nabízí lepší efektivitu. O výrobu by se měla postarat společnost TSMC. V dohledné době by měla údajně začít masová výroba, i tak se první mobily objeví až s nějakým zpožděním, možná v řádů měsíců.

Zdroje: androidheadlines.com, news.mydrivers.com, gsmarena.com, fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Snapdragon 8 Gen 3 s 3,7 GHz se začíná poodhalovat [aktualizováno]

reklama reklama