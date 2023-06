NFC čeká revoluce díky spolupráci Googlu, Applu a dalších firem

Fotka od Jonas Leupe z Unsplash

NFC (Near Field Communication) je technologie, která aktuálně má největší využití u bezkontaktních plateb, ale jde využít například i pro párování zařízení, identifikaci atd. Od svého zavedení se NFC moc nezměnilo, ale čeká nás nová generace. Dá se říci, že se bude jednat o revoluci u této technologie.

Budoucí NFC

NFC Forum je organizace stojící za touto technologií, přičemž má více něž 400 členů. Mezi ně se počítají firmy jako Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony a další. Dá se říci, že se všechny dohodly na budoucím rozvoji NFC, které dostane značné vylepšení v mnoha oblastech.

V tiskové zprávě se prvně zmiňuje zvýšení dosahu. Mělo by dojít k prodloužení až o šestinásobek. To znamená, že se současných 5 mm by měla technologie nabídnout dosah až 3 cm. Současně se zvýší výkon z 1 W na 3 W, což by mělo dle informací umožnit i částečné nabíjení nebo dodání energie dalšímu zařízení. Je ale otázkou výrobců, na co použijí tuto možnost.

NFC Forum chce také zavést standard v případě využití SoftPOS (Point-of-Sale), která slouží k vytvoření platebního portálu z jakéhokoliv zařízení, tedy i mobilního telefonu. Už nyní existuje tato možnost, ale není rozšířená a zřejmě si každá společnost musí řešit implementaci po svém.

Podstatnější vylepšení bude v případě samotné komunikace. V tuto chvíli NFC umí přenést jen jednu informaci, respektive v obchodě můžete při jednom použití přenést například jen identifikaci v rámci věrnostního programu, pak musíte úkon opakovat pro zaplacení. S novou generací NFC zvládne přenést všechny tyto informace najednou. Zpráva zmiňuje příklad, že v půjčovně aut lze jedním přiložením telefonu přenést informace o věrnostní kartě, řidičském průkazu a současně vše zaplatit.

Poslední oblast, kde dojde k vylepšení, je podpora datových formátů pro rozšíření možností NFC. Všechny tyto novinky by měly být k dispozici do rou 2028. Bohužel nevíme, jestli bude stačit softwarová aktualizace, nebo bude nutné nasadit i novější hardware.

