Jaká nová zařízení Apple připravuje? Poodhalují se informace.

Fanoušci značky Apple s netrpělivostí vyhlíží, jaké novinky si pro nás tento technologický gigant pro letošní rok připravil. V současné době je již mnoho informací dostupných, a to díky osvědčeným zpravodajům a analytikům, kteří se na značku Apple specializují, jejich předpovědi se mnohokrát historicky potvrdily jako pravdivé.

Nové Apple Watch Ultra a iPady Pro

Mnoho uživatelů se ptá, jak to bude s nástupcem loni vydaných hodinek Apple Watch Ultra. Podle Marka Gurmana, populárního analytiky z agentury Bloomberg, by Apple měl ještě letos vydat druhou generaci hodinek Ultra. Druhá generace Watch Ultra by měla pravděpodobně dorazit v září a jednou z hlavních novinek by měl být nový 2,1palcový displej vybavený technologií micro-LED. Stávající generace je vybavena 1,9palcovým LPTO AMOLED displejem. Vedle řady Ultra by v září měly dorazit i Watch série 9.

Gurman rovněž zmiňuje i přípravu nových iPadů Pro, které by měly dorazit během druhé poloviny tohoto roku až první poloviny roku 2024. Apple by měl nabídnout iPady Pro ve dvou velikostech OLED displeje (11 a 12,9 palců). Dodavatelem OLED displejů pro iPady je jihokorejský Samsung. Gurman se rovněž zmínil o další generaci sluchátek AirPods, nicméně v tuto chvíli to vypadá, že se nástupců současné generace nedočkáme dříve než v roce 2025.

