Facebook přidává do Messengeru nástroje pro rodičovskou kontrolu

Společnost Meta zavádí nové nástroje pro rodičovskou kontrolu, které mají pomoci rodičům získat lepší přehled o tom, jak a kolik času jejich děti tráví v aplikaci Messenger. Tyto nástroje jsou dostupné v Rodičovském centru.

Meta vylepšuje nástroje pro rodičovskou kontrolu

Meta nově přidává nástroje, které rodičům umožní sledovat, kolik času děti tráví v aplikaci, a zároveň přidává možnosti pro nastavení zabezpečení a soukromí. Rodiče budou mít možnost spravovat to, kdo může dítěti posílat zprávy nebo kdo může vidět jejich příběhy. Rovněž uvidí to, pokud dojde ke změně v kontaktech dítěte, a také to, pakliže dítě provede jakékoliv změny v zabezpečení nebo v nastavení soukromí.

Pokud se dítě rozhodne sdílet citlivé informace se svými rodiči, ti mohou obdržet oznámení v případě, že dítě v aplikaci nahlásí nějakého uživatele. Podle společnosti Meta se jedná o první várku nástrojů, další mají přijít během příštího roku. V současné době jsou nástroje dostupné pouze pro uživatele v USA, Velké Británie a Kanady, nicméně Meta se nechala slyšet, že bude dostupnost rozšířena do dalších regionů během následujících měsíců. Facebook již dnes ale nabízí rodičovskou kontrolu v podobě Messenger Kids, která je součástí aplikace a je určena pro rodiče dětí ve věku 13 až 18 let.

Meta rovněž bude v aplikaci Facebook zobrazovat dospívajícím uživatelům čas, který v aplikací tráví. Pokud budou v aplikaci déle než 20 minut, obdrží výzvu, aby si nastavili denní limit pro používání. Podobná funkce se testuje i v aplikaci Instagram. Nová funkce, takzvané šťouchnutí, má dospívající upozornit na to, že strávili příliš dlouhý čas procházením krátkých videí Reels.

