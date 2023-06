iOS 17 beta je venku, ale tolik sledovaný sideloading zatím neobsahuje

iOS 17; zdroj: Dotekománie

Apple vydal první beta verzi blížící se aktualizace systému na iOS 17, která by měla dorazit i s novými iPhony letos v září. Mezi novými funkcemi a vlastnostmi se měl objevit i očekávaný sideloading, který má umožnit uživatelům do systému instalovat aplikace z jiných zdrojů, než je App Store.

Dorazí sideloading do iOS 17?

K tomuto kroku Apple tlačí Evropská unie, která Apple viní z omezování a použití neférových obchodních praktik, které uplatňuje skrze omezení v App Store a iOS. Evropská unie chce, aby Apple umožnil instalaci aplikací z libovolného zdroje a nastavil tak lepší podmínky pro vývojáře. V souvislosti s tím se očekávalo, že Apple na letošní konferenci WWDC v rámci uvedení iOS 17 zmíní i tuto novou funkci. Bohužel se tak nestalo. Již v loňském roce agentura Bloomberg zmínila, že Apple se na tento zásadní krok připravuje. Projekt má probíhat pod vedení softwarového inženýra Andrease Wendkera. V pozdějších zprávách pak zaznělo, že by Apple měl umožnit sideloading pouze na území Evropské unie.

V rámci konference WWDC proběhly diskuse, kterých se zúčastnilo i několik klíčových pracovníků společnosti Apple. Viceprezident společnosti Apple – Craig Federighi sdělil, že se společnost snaží dělat vše pro to, aby byli především spokojení zákazníci, ale že s EU vedou diskuse nad naplněním požadavků. Craig v diskuzi přímo nepotvrdil, že by iOS 17 měl přijít s možností sideloadingu, ale naznačil, že by tuto možnost systém iOS v EU měl obdržet. Jak se ale zdá, Apple se bude snažit vše kolem této otázky držet pod pokličkou zřejmě až do samého uvedení nového systému.

Apple se samozřejmě této možnosti vehementně brání, protože ji vnímá jako bezpečnostní riziko. U systému iOS si především zakládá na tom, že je uzavřený a každá aplikace, než se dostane do zařízení, musí splnit poměrně vysoké požadavky. Další roli v tom, že Applu se do tohoto kroku nechce, jsou samozřejmě zisky. Dnes každý vývojář platí Applu nemalou provizi z každého prodeje. Na druhou stranu, pakliže sideloading opravdu do iOS dorazí, Apple si to jistě ošetří tak, aby jeho zisky dramaticky nepoklesly a lze předpokládat, že i aplikace instalované z jiných zdrojů budou podléhat přísným kritériím a kontrolám.

