Google Keep pro Wear OS získává novou dlaždici

Psaní důležitých poznámek je tu s námi již od nepaměti, jen s tím rozdílem, že v dnešní moderní době pro jejich zaznamenávání používáme spíše náš chytrý telefon namísto papíru či diáře. Ne vždy ale máme svůj smartphone u sebe, proto existují také poznámkové aplikace i pro chytré hodinky, jako například Keep od Googlu, které na chytrých hodinkách zrcadlí poznámky z našeho mobilu. Občas má ale jedna poznámka větší důležitost než ty ostatní, proto do aplikace Keep pro Wear OS přichází aktualizace, která usnadní její přístup.

Nová dlaždice pro Google Keep

Aktualizace aplikace Keep pro Wear OS přináší jednu, ačkoliv drobnou, přesto užitečnou, funkci, která umožní přidat mezi ostatní dlaždice jednu poznámku, kterou chcete mít neustále na očích. Může se jednat o skvělou alternativu například ke kalendáři, pokud nechcete, aby vás neustále rušilo upozornění, nebo máte během dne událostí více.

Pro zobrazení na chytrých hodinkách s Wear OS je potřeba posunout seznam dlaždic úplně nakonec, dokud neuvidíte velké + pro přidání nové dlaždice. Poté v seznamu aplikací a jednotlivých dlaždic vyberete „Jedna poznámka“, následně vyberete danou poznámku, kterou chcete zobrazit, a vše je hotovo.

