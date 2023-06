Google Tensor G3 se přiblíží k nejvyšší lize

Zdroj: Google

Google se vydal vlastní cestou u smartphonů a již nějakou dobu produkuje vlastní řadu Pixel. Dokonce přišel s vlastními procesory, ale ty si nevyrábí sám. Jsou tvořeny v továrnách společnosti Samsung a také používají modemy Exynos, ale jejich designování je v rukách Googlu. Ten se již několikrát nechal slyšet, že se nezaměřuje na výkon jako takový, spíše na využití umělé inteligence, respektive NPU. Nadcházející novinka Tensor G3 ale bude mít více výkonu, než byste očekávali.

Tensor G3

Google se u předchozích dvou generací držel konfigurace 2+2+4, která nabízela právě dvě nejvýkonnější jádra Cortex-X, ale letos máme očekávat sestavu 1+4+4. Google by tak měl nasadit jen jedno výkonnostní jádro, ale celkově bude k dispozici 9 jader. Konkrétně mají být použita jádra Cortex-X3 (3 GHz), Cortex-A715 (2,45 GHz) a Cortex-A210 (2,15 GHz). I samotné frekvence jsou vyšší, takže bude k dispozici více výkonu, byť to asi není prioritou pro společnost.

Google použije ARMv9 a nepůjde cestou nejnovější architektury, která byla nedávno uvedena. Bude tak asi mírně pozadu oproti konkurenci, ale samotné rozdíly asi uživatelé jen tak při běžné činnosti nepocítí. Vylepšení bude i u grafického čipu. Uvnitř Tensor G3 má být Mali-G715 (Immortalis) s 10 jádry a frekvencí 890 MHz s podporou ray-tracingu.

Další vylepšení oproti Tensor G2 bude u podpory kodeků. Loňský model zvládal dekódování AV1 (4K 60 FPS), tak novinka si poradí i s kódováním při maximálním rozlišení 4K a frekvenci 30 snímků za sekundu. Procesor na to bude připraven, ale jestli Google použije možnost nahrávání videí v tomto kodeku, není zatím jasné.

Tensor G3 by měl být kompletně 64bitový a měl by nabídnout díky modernější architektuře další bezpečnostní prvky. Měl by si také uměl poradit s úložištěm typu UFS 4.0. V případě modemu nemáme očekávat změny. Google by měl zůstat u Exynos 530o. Zatím to tedy vypadá na velmi dobré vylepšení, na které se můžeme těšit u nadcházející linie Pixel 8.

