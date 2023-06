Zdroj: Google

Google nedávno provedl designové změny u aplikace Google Diktafon, respektive zavedl lepší rozložení pro zařízení s větším displejem. Nově se více podobá tomu, co je k dispozici u webové verze. Právě ta nyní dostala funkce navíc.

Zatím bez nahrávání

Webová verze by zasloužila, aby dovolila nahrávat stejně jako mobilní aplikace, ale toho se asi jen tak nedočkáme. Mezitím Google přidává konečně nějaké zajímavé funkce. Webová verze totiž byla jen pro přehrávání obsahu, který jste si nechali synchronizovat. Nově ale budete moci upravovat nahrávky.

Právě u každí z nich v horním pravém rohu je nové tlačítko pro úpravy. Aplikace se přepne do upraveného rozložení, kde můžete oříznout nahrávku nebo odebrat některé části. Jakoukoliv změnu můžete zvrátit. Nejde ale původní nahrávku s úpravami uložit, lze provést uložení jen do kopie. Tu si pak můžete stáhnout třeba do počítače.

Možná se jedná o první sadu novinek u této webové verze, ale jak jsme již napsali, bylo by vhodnější, aby webová verze dostala možnost nahrávání přímo z počítače. Ten může mít k dispozici ještě kvalitnější mikrofony, díky čemuž by aplikace mohla dostat větší možnosti využití.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Google Diktafon dostává nové funkce ve webovém rozhraní

reklama reklama