Galaxy Z Fold5 se ukazuje na prvním oficiálně vypadajícím obrázku [aktualizováno]

Aktualizováno 16. 6.

Zatím jsme měli k dispozici jen neoficiální rendery nadcházející novinky Galaxy Z Fold5. Nyní se ale objevil oficiálně vypadající marketingový obrázek od věrohodného zdroje. Na něm jde vidět, že Samsung zapracoval na samotném pantu. Měli bychom se tedy dočkat konečně mobilu bez výrazné mezery při zavřeném stavu.

Aktualizováno 29. 4.

Zatím jsme měli jen kusé informace o nadcházející ohebné novince od Samsungu. Nyní přichází @onleaks se svými neoficiálními rendery založenými na uniklých schématech. Je nutné dodat, že zpravidla se trefí přesně do samotného designu. Jak je vidět, Samsung provede jen drobné úpravy u zadního foto modulu, kde je LED umístěna tentokrát vedle a není součástí. Co se týče rozměrů, tak dojde na zmenšení tloušťky o několik desetin. Rozměry displejů mají být stejné, jen dojde zřejmě na zmenšení rámečků.

Původní článek 17. 1.

Samsung se chce více zaměřit na zařízení s ohebným displejem, přičemž aktuálně má v nabídce jen dva typy. Menší véčkové konstrukce již zlevnil na úroveň běžného top modelu. Větší si naopak drží vyšší cenu. Na tom se asi nic nezmění, ale poslední model Galaxy Z Fold4 (recenze) nepřinesl mnoho novinek. To by se mělo změnit nadcházející novinkou Galaxy Z Fold5.

Galaxy Z Fold5

Již nyní se začínají rozbíhat nejrůznější spekulace a náznaky, jakou výbavu bychom mohli očekávat u nadcházejícího modelu Galaxy Z Fold5. Sice do samotného představení zbývá mnoho měsíců, ale některé střípky informací svědčí o poměrně zajímavé aktualizaci. V první řadě zde máme náznaky kolem kamerové výbavy.

Dle zdrojů máme očekávat 108MPx foťák s clonovým číslem f/1.7 a také s optickou stabilizací obrazu. Další snímač má nabídnout 64MPx rozlišení s dvojnásobným zoomem a 12MPx snímač pro ultra širokoúhlé snímání. První větší změna by se měla dotknout samotného ohybu, který by měl nabídnout odlišnou konstrukci a samotnou práci s ohebným displejem.

Daleko podstatnější je ale spekulace, že bychom se tentokrát měli těšit na stylus, respektive jeho umístění. Zatím bylo nutné využívat speciální pouzdro s prostorem pro toto příslušenství. Spekulace ale poukazují na to, že by tentokrát Samsung mohl vytvořit prostor pro stylus přímo v těle zařízení. Nebylo by tedy potřeba mít speciální pouzdro. To asi ocení nejeden zájemce o toto příslušenství.

Zdroje: 9to5google.com, smartprix.com, mysmartprice.com

