Galaxy Z Fold4 – stejný a přece jiný [recenze]

Kromě již testovaného modelu Galaxy Z Flip4 letos přináší Samsung také nový Galaxy Z Fold4, který jsme neváhali otestovat a dnes vám přinášíme recenzi. Novinek v této generaci není mnoho, bude to tak mezi stále se rozšiřující konkurencí stačit? Co výrobce tedy vylepšil a co by ještě stále za to zlepšit? Pojďme se na nový Fold4 podívat podrobněji.

Konstrukce

Při představení se Samsung chlubil, jak je nový model o něco málo lehčí, širší a nižší. V praxi jsou to ale tak zanedbatelné rozdíly, že pokud nyní dnes a denně nepoužíváte Fold3, tak si jich pravděpodobně ani nevšimnete. Ono totiž jde opravdu o milimetry, případně o jednotky gramů u hmotnosti.

Ve finále tak nový Fold4 vypadá v podstatě úplně stejně jako předchůdce. Na tom není v zásadě nic špatného, vzhledově stále vypadá velmi dobře. Jen tato konstrukce má stále pár neduhů.

Dokázal bych si představit širší vnější displej, jelikož ten je zkrátka stále úzký a není moc pohodlné na něm psát. S využitím klávesnice Gboard (a psaním tažením) to jde tedy celkem slušně, ale obecně je tenhle venkovní displej prostě taková nudle.

Galaxy Z Fold4 je také stále masivní zařízení, které není tak pohodlné nosit v kapse. Je těžší než běžné telefony a s vahou 263 gramů jsem o něm v kapse vždycky věděl (zvlášť když můj každodenní smartphone má skoro o sto gramů méně). Jeho váha se právě v kapse ve složeném stavu také logicky tak dobře nerozloží ve srovnání s těžkým telefonem běžné konstrukce. Krom toho je zavřený Fold4 také stále celkem tlustý.

Zatímco první, druhé či snad i té třetí generaci bych to prominul, dnes už jsme viděli, že konkurence umí tenčí telefony. Ve finále jsem tak trochu letos od výrobce očekával větší zeštíhlení.

Škvíra v zavřeném stavu je také stále na můj vkus velká, takže se vám na vnitřní displej snadno z kapsy dostane prach a další nečistoty.

A když už je nový Fold4 stále stejně velký a masivní, je škoda, že se do něj nepodařilo narvat stylus S Pen. Protože nyní musíte spoléhat na ten externí. A pokud ho plánujete nosit v rámci originálního obalu od Samsungu, počítejte s dalším nárůstem rozměrů.

Čtečka otisků prstů je stále na boku a je skvělá a spolehlivá. Zatímco u běžných telefonů bych ji měl už radši v displeji, zde u ohebné konstrukce to dává smysl.

Displej

Zobrazovací panel též nedostal mnoho vylepšení. Vnitřní nabízí úhlopříčku 7,6 palce a jedná se o 120Hz panel. Oceňuji, že oproti předchozí generaci je rámeček kolem displeje o něco menší. Co naopak ale menší není, je “příkop” (předěl v místě ohybu). Na tom výrobce mohl zapracovat. Displej uvnitř má jinak o 100 nitů vyšší maximální jas než dříve a podporuje frekvenci od 1 do 120 Hz (Fold3 uměl od 10–120 Hz).

Stále je však jedná o vynikající panel, který narušuje jen skrytá kamerka pod displejem. Ta je letos zase o něco méně vidět, ačkoliv už vloni jsem neměl problém s její viditelností.

Vnější venkovní displej nabízí úhlopříčku 6,2 palce, a co mě překvapilo a zase trochu zklamalo, je fakt, že stylus S Pen na něm nemůžete používat. Stylus si tak užijete jen na tom vnitřním, a to je škoda. Na rychlé poznámky by se ten vnější mohl občas hodit.

Hardware

Zatímco u top modelů řady Galaxy S nasazuje v Evropě Samsung Exynos čipy, u jeho ohebných telefonů toto neplatí. Uvnitř tak tepe nejnovější Snapdragon 8+ Gen 1. Jedná se o 4nm čip doplněný o 12GB operační paměti. Úložiště pak nabízí velikosti od 256 GB do 1 TB.

V praxi je výkonu opravdu dostatek a telefon mi přišel velmi plynulý, optimalizace je rozhodně lepší než třeba na S22 Ultra. Skóre v benchmarku Geekbench 5 osciluje kolem 1300 (single core) při spuštění pětkrát za sebou a stejně tak u multi core kolem 3800 bodů. Výkon v podstatě neklesá.

Specifikace Galaxy Z Fold4

displeje: vnější – 6,2 palců, 2268 x 832 pixelů, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X, 24.5:9, až 1500 nitů vnitřní – 7,6 palců, 2208 x 1768 pixelů, 1-120Hz, Dynamic AMOLED 2X, 22.5:18, až 1200 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Dual SIM + eSIM

Foťáky: přední – 10 MPx, f/2.2 vnitřní pod displejem – 4 MPx, f/1.8 zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS, Dual Pixel AF 12 MPx, 123°, f/2.2 10 MPx, f/2.4, OIS, teleobjektiv, 3x zoom

IPX8

stereo reproduktory, Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v 5.2 (LE až 2 Mb/s), USB Type-C, NFC, lokalizační služby, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, Ultra Wide Band

Kapacitní čtečka otisků prstů (po straně), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallův senzor, senzor přítomnosti, světelný senzor

rozměry: složený – 67,1 x 155,1 x 15,8 mm (pant) ~ 14,2 mm (volný konec) rozložený – 130,1 x 155,1 x 6,3 mm 263 gramů

baterie: 4400 mAh Rychlé dobíjení 25 W Rychlé bezdrátové dobíjení 10 W Zpětné bezdrátové dobíjení 4,5 W



Baterie

Zatímco u Flip4 jsme se mezigeneračně dočkali výrazně větší baterie, u Fold4 tomu tak není a nabízí stejně jako Fold3 kapacitu 4400 mAh. To není úplně tolik, mnohem radši bych tu viděl velikosti kolem pěti tisíc. V praxi je výdrž průměrná a jeden náročný den jsem většinou přežil tak tak. Doba aktivního displeje (zapnuté obrazovky) se při mém použití pohybovala kolem 4 hodin, což není nic extra.

Pro rychlé nabíjení si musíte koupit zvlášť adaptér do zásuvky o výkonu 25 W. Výrobce slibuje nabití za 30 minut na 50 procent kapacity. Za 20 minut jsem dobil 33 procent a za půl hodiny jsem se dostal ze 4 na 52 procent. Na 80 procent to trvalo necelou hodinu a plné dobití pak zabralo ještě další půlhodinu.

Fotoaparát

Foťák u Galaxy Z Fold4 bych řekl, že je skoro tou největší novinkou oproti minulé generaci. Ten hlavní má nyní 50 Mpx (Fold3 měl 12 MPx) a výrobce slibuje o 23 procent jasnější senzor. Stále je zde také teleobjektiv a ten má tentokrát 3x přiblížení (oproti 2x přiblížení u předchůdce). Nakonec tu máme stejný ultra širokoúhlý snímač.

Hlavní snímač

Výsledné snímky jsou skvělé a patří mezi to nejlepší na trhu. Skoro bych řekl, že jsou stejně kvalitní jako u S22 Ultra, přímé srovnání ale nemám. Dynamický rozsah je výborný, a pokud bych měl něco kritizovat, tak to bude možná až moc kontrastní a barevné snímky, především z teleobjektivu. Mně osobně to ale tolik nevadí, alespoň už nemusíte fotky nijak upravovat.

V noci jsou výsledky skvělé, provedl jsem například rychlé porovnání s iPhone 13 a snímky z obou telefonů se téměř nelišily. Jediné, co mě zaujalo, je zcela jiné barevné podání hlavního a ultra širokoúhlého snímače právě v noci.

Ultra širokoúhlý snímač

Teleobjektiv (3x)

Za přítomnost teleobjektivu jsem velmi rád. Trojnásobné přiblížení je solidní, není to sice žádný periskop s pětinásobným zoomem, ale dostačuje. Snímky z něj jsou kvalitní a kontrastní. V noci telefon ve většině případů nepoužije teleobjektiv, ale provede výřez z hlavního snímače.

Software

Velice mě letos potěšila softwarová stránka nového Folda. Uvnitř totiž Samsung nasadil Android 12L, což je speciální verze Androidu určena pro ohebné zařízení a tablety. Všechny její optimalizace Androidu na větší displej však obsahuje také Android 13, který zcela jistě Fold4 v budoucnu obdrží.

Lepší optimalizace je znát především v oblasti práce s více aplikacemi vedle sebe. Ve výchozím stavu máte při otevřené aplikace zobrazený u dolního okraje obrazovky takový dock. Ten byl vloni umístěn na boku, kde to ale nebylo tak praktické. Pokud neovládáte telefon gesty, tak navíc dock obsahuje přímo tlačítka zpět, domů a poslední otevřené aplikace.

Kdykoliv pak z doku můžete tažením vzít aplikaci a dát si ji vedle té současné. A pokud ji nenajdete v docku, je zde taková skoro dalo by se říct nabídka start. Otevřené můžete mít najednou tři aplikace (viz snímek vlevo níže) a k nim ještě jednu v plovoucím okně. Jako praktické se mi nicméně jeví zobrazení dvou oken nad sebou, kde v jednom můžete mít spuštěné třeba video a v druhém surfovat.

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Fold4 není žádná revoluce. Je to jen velmi mírná evoluce. V podstatě je to stejný telefon jako vloni, a pokud nebudete mít vedle sebe předchůdce, rozdíly skoro nenajdete. Mezi pozitiva rozhodně patří letos vylepšený fotoaparát, který patří k tomu nejlepšímu a oceňuji trojnásobné přiblížení u teleobjektivu. Letošní Fold je také širší, maličko lehčí, ale stále je na čem pracovat při srovnání s klasickými mobily.

Celý telefon je stále velmi masivní a řekl bych, že i něco vydrží. To je však tak trochu i nevýhoda, protože v zavřeném stavu se jedná na můj vkus o celkem tlusté zařízení a nošení v kapse není tak pohodlné (čemuž nepomáhá ani vysoká hmotnost).

Přes všechny zmíněné drobné nedokonalosti se stále jedná o skvělý telefon. Má navíc jednu velkou výhodu, v podstatě na českém trhu nemá konkurenci. Ohebné telefony jako Oppo Find N nebo Xiaomi MIX Fold 2 ukázaly sice v některých ohledech dokonalejší konstrukci, ale k nám se zatím nepodívají. A ohýbačka od Huawei nemá Google služby.

Cenovka mírně klesla oproti počáteční ceně Fold3, nicméně stále se jedná o jeden z nejdražších telefonů na trhu. Za 45 tisíc si totiž mnoho lidí radši koupí třeba stále velmi slušný telefon a tablet. Pokud toužíte po ohebném telefonu, tak je tu pak ještě jedna skvělá volba a tou je předchůdce Fold3, který se dá dnes sehnat za cenu o deset tisíc nižší.

Klady

Unikátní voděodolná konstrukce s masivním kloubem

Podpora S Pen

Vylepšený fotoaparát s 3x přiblížením

Skvělá softwarová optimalizace

Zápory

Průměrná výdrž baterie

Málo vylepšení, S Pen mohl být integrován, tělo tenčí…

Ceny

Samsung Galaxy Z Fold4 (12 GB RAM + 256 GB UFS) – 44 990 Kč

Samsung Galaxy Z Fold4 (12 GB RAM + 512 GB UFS) – 47 990 Kč

Samsung Galaxy Z Fold4 (12 GB RAM + 1 TB UFS) – 54 990 Kč



