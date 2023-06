Apple watchOS nedostane ciferníky od třetích stran

Zdroj: Apple

Apple v rámci konference WWDC představil watchOS 10, tedy operační systém pro hodinky Apple Watch. Zatím se nabízí beta verze, která prochází laděním. Navíc se vývojáři mohou připravit na novinky a zakomponovat je do svých aplikací. Ani letos jsme se nedočkali alternativních ciferníků. Nyní máme náznak budoucnosti přímo od vice prezidentů Applu.

První beta verze iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma a watchOS 10

Ciferníky jen od Applu

V rámci rozhovoru pro zahraniční magazín uvedli Kevin Lynch a Deidre Caldbeck několik skutečností. Zejména pak nejvíce zaujal jejich pohled na alternativní ciferníky, tedy od vývojářů. Uvedli, že současné ciferníky jsou v podstatě domovská obrazovka systému watchOS. Alternativní ciferník se tedy dá brát podobně jako launcher u Android smartphonů.

Navíc naznačili, že pokud by Apple dovolil vytvoření ciferníků třetích stran, neměli by jistotu, že by ciferník fungoval po aktualizaci. Jedná se tak z pohledu Applu o velké riziko, co se týče podpory, kompatibility a funkčnosti. Oba navíc uvedli, že se nic takového neplánuje. Bylo by to dle jejich vyjádření až příliš komplikované. Co je podstatné mínus, když konkurenční platforma Wear OS od Googlu si v podstatě staví na alternativních cifernících, dokonce mají svou vlastní sekci v Obchodě Play. Vývojáři na nich mohou i vydělávat.

Vice prezidenti se také vyjádřili k myšlence odstranění podpory pro Force Touch, tedy možnosti zatlačení na displeji a vyvolání další nabídky. Není ale jisté, jestli dojde k nějaké změně. Ve výsledku tedy uživatelé mohou používat jen ciferníky od Applu a widgety od vývojářů. Nějaké vlastní širší modifikace prostředí nebudou k dispozici. Apple si velmi hlídá tento systém, jen je otázka, jestli je to dobře či nikoliv, tedy aspoň u ciferníků.

