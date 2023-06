Apple rozšiřuje možnosti digitálních „občanek“ v iOS

iOS 17; zdroj: Dotekománie

S mobilními telefony můžeme již nějakou dobu platit v obchodech a také výdejních automatech. Na trhu je rovnou několik společností, které nastavily pravidla a umožňují využívání těchto služeb. Zde se ale firmy nezastavily a dnes nabízí možnost ukládání nejrůznějších karet, identifikátorů, letenek, jízdenek atd. Další metou jsou ale „občánky“. Apple je chce posunout ještě dál.

ID i pro firmy

Uchovávání digitálního identifikátoru občana v mobilním telefonu není moc rozšířenou funkcí ani službou. Například v České republice se teprve něco takového připravuje, ale zatím vše bude řešeno speciální aplikací. Zatím nevíme, jestli se dočkáme integrace do digitálních peněženek na Androidu a iOS.

Ostatně zatím dochází k pozvolnému rozšiřování této funkce v USA. V některých částech si můžete uchovat řidičské oprávnění v digitální peněžence, jinde lze uchovávat tzv. průkaz studenta. Nejde ale jen o digitální podobu. Právě u studentského průkazu lze využívat dodatečné služby na univerzitách. Apple ale chce jít o něco dál, jak oznámil ve své tiskové zprávě.

Právě možnost mít digitální identifikátor v Apple Wallet umožní jej používat pro své ověření u obchodníků. Ti budou moci vyžádat autorizaci uživatele. Ten přiloží iPhone nebo hodinky k zařízení obchodníka nebo jakékoliv třetí strany vyžadující ověření, následně na svém zařízení zjistí, co vše je vyžadováno za informace a jestli budou u třetí strany uchovány. Následně stačí potvrdit pomocí biometriky tuto žádost.

Apple uvádí, že novinka může sloužit například i v prodejnách alkoholu, při vstupu na akce pro dospělé, při zapůjčení auta a všude tam, kde je nutné mít takový typ ověření osoby. Zde ale bude záležet i na adopci ze stran obchodníků. I tak se jedná o velmi užitečnou novinku.

Už nyní si umíme představit, že by se v budoucnu mohlo jednat o zajímavé ověření zletilosti osoby na některých webových stránkách. Zatím ale nemáme náznaky, že by se něco takového plánovalo a ostatně by zavedení vyžadovalo i úpravu zákonů.

