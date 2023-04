GUG duben – Dubnový čas, květů a vzdělávacích akcí hlas

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Sešli jsme se konečně po dlouhé zimní pauze v Brně na jarním GUGování (to je náš interní komunutní sraz) a v ještě širším kruhu na E-commerce Day. | Pro sebe i ženy v našem okolí jsme uspořádaly sérii networkingových setkání v Brně, Praze a Ostravě, a to i díky partnerům jako Notino a Livesport, kterým ještě jednou moc děkujeme! | Našeho Pavla pozvali do Sněmovny Lordů Bristkého Parlamentu diskutovat o AI ve výuce. | Do GUG.cz se k nám přidali Mesi, Michal, Hana, Jan a Karolina a my jsme moc rádi. | Chceš s námi vzdělávat Česko v technologiích? Přidej se k nám.

Běží nám poslední kolo kurzu základních digitálních dovedností – Digitální směny – za 0,- Kč, máme pro vás ještě pár míst, přidejte se na digitalnismena.cz. Učte se vlastním tempem, z pohodlí domova. Témata jako „Jak nastavit chytrý telefon s Androidem“ nebo „Cestování a navigace s chytrým telefonem“. Těšíme se na vás!

Akce

Umělá inteligence pohledem vývojáře Ve čtvrtek 13. 4. 2023, 17:00–19:00, Jihlava Jak nasadit ML v praxi začneš poslouchat v Jihlavě na škole a dotazy budeš později moct klást Honzovi i v osvěžovně u nápojů. Registruj se tady!

Základy 3D tisku V úterý 18. 4. 2023, 17:00–19:00, České Budějovice S Janem by se chtěl základy 3D tisku učit každý, kapacita je ale omezená, tak neváhej a registruj se ještě dnes.

SUPER MEGA DigiDay Ve středu 19. 4. 2023, 8:00–20:30, ČR a SR Tohle bude tak veliké, že se to sem ani nevejde. Nejdelší stream, nejvíc lidí naráz, nejodvážnější ambice: to vše pro bezpečný internet. Podrobnosti najdeš tady. A dej o akci vědět do své školy, prosím!

Queer Bear Komunita Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se nám od 17:00 představí Medvědi na streamu, bude pokec o pořádání akcí, streamování, marketingu, komunitách a o učení se. Sounds nice? Register here.

Digitální snídaně Ostrava #2 21. 4. 2023, 8:30–10:00, Ostrava Pozor! V Ostravě budou mít pro první příchozí v pátek připravenou krom skvělé přednášky taky doopravdickou snídani! Kdo dřív příjde, ten dřív snídá.



TIPY A TRIKY

O AI máme přemýšlet jako o mimozemšťanovi, tvrdí Petr Koubský. // Chcete dostávat newsletter s novinkami ze světa AI? Ben’s Bites jsou k mání. // Jitka Rambousková se rozepsala o Chromeboocích na své škole. // Google I/O puzzle je venku.



