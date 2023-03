A long-range shot of a stadium field, floodlights and seating. A green field, with painted white lines, is visible in the foreground. On the foreground a group of fans is celebrating a goal. In the background are diffuse out-of-focus stadium seats. Large, bright floodlights are in the top-left and top-right corners of the image.



Domů Články Stovky hodin špičkové sportovní zábavy navíc. Vodafone TV se rozrůstá o kanály Premier Sport [komerční článek]