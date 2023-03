Realme GT Neo 5; Zdroj. Realme

Kategorie smartphonů s ohebnou konstrukcí a hlavně s ohebným displejem se pomalinku rozšiřuje. Mezi absolutní nováčky patří společnost Tecno, která představila své řešení, které se vyznačuje velmi nízkou cenou. Tecno Phantom V Fold i tak má zajímavé specifikace. Mezi společnosti jako Vivo, Motorola, Honor a Huawei se přidá i Realme.

Realme Flip nebo Fold?

Tentokrát první informace nepřichází přes nějaký únik nebo spekulaci. O rozvíření vod se přímo postaral více prezident Realme, Madhav Sheth. Ten na svém Twitteru položil poměrně zásadní otázku, jestli si fanoušci této značky přejí Realme Flip nebo Realme Fold. Sice to vypadá, jako kdyby se společnost teprve rozhodovala, ale jak známe výrobce, je již dávno rozhodnuto a jde čistě o marketingovou akci.

Realme GT3 je staronová novinka s 240W nabíjením

Realme se tak s největší pravděpodobností pustí do obou kategorií a nabídne jak véčko s ohebným displejem, tak i běžný mobil, jenž půjde rozevřít do podoby malého tabletu. Samozřejmě jsme nemuseli dlouho čekat a již se objevují náznaky, jak by mohl vypadat menší model.

Zatím nelze říci, jestli se díváme na přibližnou podobu nadcházející novinky, ale odpovídala by trendu zvětšování vnějšího displeje. Realme by mohlo teoreticky zaútočit zejména s cenou u takového modelu. Zatím totiž všechny Flip smartphonu spadají spíše do té vyšší cenové hladiny.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Realme chce také nabídnout ohebný smartphone

reklama reklama