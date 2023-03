Spotify přichází o „srdíčko“, místo něj dostává „plusko“

Zdroj: Dotekománie

Někdy se společnosti rozhodnou pro malou grafickou změnu, aspoň na první pohled, ale ve skutečnosti skrývá trochu více než jen změnu nějakého designu. Právě tento případ nastal u Spotify. Aplikace přišly o „srdíčko“, tedy o funkci přidání položky mezi oblíbené.

Nově Plusko

V tomto případě skutečně nejde jen o změnu designu. Místo původního tlačítka ve tvaru srdíčka se nově nabízí plusko, které má dvě funkce. Při prvním kliknutí se změní na obrázek potvrzení a zezelená. Tím se konkrétní písnička přidá mezi oblíbené, případně dojde k uložení konkrétního podcastu mezi vaše episody.

Druhotné kliknutí vás pak přesune na obrazovku, kde si můžete zvolit cílové umístění vybrané písničky nebo dílu podcastu. Spotify ale nepopisuje, jak odznačit takové přidání nějak jednoduše. Kromě toho Plus tlačítko nově také najdete u alb, která si takto můžete přidat do vaší knihovny. To se týká i playlistů a audioknih.

Novinka by měla být již nyní dostupná v aplikacích pro Android a iOS, případně si budete muset nějakou dobu počkat.

