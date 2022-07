Meta ukončuje vlastní kryptopeněženku Novi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Meta se snaží zavést zejména do své sociální sítě Facebook nejrůznější vychytávky. Dokonce jsme se dočkali kryptoměny, která se zprvu jmenovala Libra, ale poté došlo k přejmenování a následně ke zrušení. Dalším projektem je Novi, digitální kryptopeněženka, ale jak se ukazuje, i tento projekt to má spočítané.

Novi končí

Pokud jste se někdy těšili na kryptopeněženku Novi, máme pro vás smutnou zprávu. Společnost Meta se rozhodla ukončit celý projekt a musíme říci, že to půjde velmi rychle. Již od 21. července nebude možné připsat do digitálních peněženek jakékoliv prostředky. Následně dojde k ukončení již 1. září tohoto roku.

Na oficiálních stránkách Novi se uvádí, že uživatelé by měli ihned poslat vše z Novi do jiné peněženky nebo na svůj účet. Doslova se píše, že nemají otálet a učinit tak co nejrychleji. Ostatně to není ani tak překvapení, když původně mělo Novi být zejména pro kryptoměnu Libra, která byl ve svých posledních dní známá jako Diem.

Meta ale nepolevuje v hrátkách s kryptoměnami a digitálními peněženkami. Například nedávno jsme se dočkali pilotního testování NFT na Facebooku a také na Instagramu. Jen zde podporuje jiné kryptopeněženky. Zřejmě se Meta soustředí na integrace nových možností než na vytváření konkurenčních služeb.

Zdroje: theverge.com, novi.com

