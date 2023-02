Youtube testuje placenou verzi Full HD rozlišení na mobilech

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co byli uživatelé platformy Youtube znepokojeni snahami zpoplatnit vyšší rozlišení videí. Youtube se ale nakonec rozhodl pro ukončení experimentu, ale nyní přichází s jiným a zřejmě je lépe nastaven.

Full HD Premium

Místo toho, aby zde byla rozlišení zdarma a pak ta placená, tak se zřejmě v Youtube rozhodli, že se pokusí nabídnout trochu jinou službu. Již nyní se dle dostupných informací začíná testovat zpoplatněná kvalita videí, přičemž původní možnosti zůstávají zdarma. Na obrázku níže jde vidět aktuální možnost v rámci testování.

Jak si můžete všimnout, tak v rámci výběru kvality videa se nachází rozlišení 1080p a 1080p Premium. Právě druhá jmenovaná položka by měla nabídnout vyšší datový tok, z čehož plyne lepší kvalita obrazu. Odhaduje se, že zde bude i menší komprese. Objevují se také informace, že by 1080p Premium mohlo obsahovat i vyšší frekvenci, tedy 60 FPS nebo 120 FPS, ale to ještě nevíme zcela s jistotou.

Novinka je mířena na majitele smartphonů se systémem Android. Vzhledem k tomu, že dochází jen k testování, není jisté, co se stane s rozlišením 1440p nebo 2160p. Odhadujeme, že by i zde mohly být verze Premium.

