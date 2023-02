WhatsApp pracuje na nové funkci, která umožní posílat informace velkému počtu uživatelů

Zdroj: Dotekománie

Aplikace WhatsApp je nejpopulárnější platformou pro chatování, video hovory, skupinové chaty a skupiny. Aplikace je neustále vylepšována, a tak se poměrně často setkáváme s novými funkcemi. Jednou z těch, na které WhastApp pracuje, je možnost rozesílání informací a novinek velkému počtu uživatelů.

WhatsApp připravuje další novinku

Funkci, kódově označenou jako Newsletter, odhalil web WABetaInfo. Tato funkce by měla umožnit rozesílání informačních zpráv od vašich oblíbených značek, sportovních týmů a dalších, a to i přes to, že nebudou ve vašem seznamu kontaktů. Na rozdíl od klasických chatových zpráv na tyto informační zprávy nebude možné odpovídat. Zprávy rozesílané v rámci funkce Newsletter rovněž nebudu šifrovány koncovým end-to-end šifrováním.

WhatsApp v souvislostí s touto funkcí myslí samozřejmě na soukromí uživatelů. Jejich telefonní čísla zůstanou skryta v případě, že se přihlásí k odběru informačních newsletterů, aby nedocházelo k odhalení jejich identity. Rovněž nikdo jiný neuvidí, k jakému odběru se ten který uživatel přihlásil. Správa těchto zpráv by se měla nacházet na kartě „Stav“, kde by se zprávy měly zobrazovat a kde bude možné odběry spravovat. WhatsApp se tímto krokem snaží umožnit značkám a organizacím oslovit co největší množství lidí. Na platformě lze aktuálně hromadně poslat zprávu až 1 024 lidem v rámci skupiny a až 5 000 lidem v rámci komunity.

Kdy bude tato novinka přístupná všem, zatím není jasné. Aktuálně se nachází ve fázi beta testování.

