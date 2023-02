Zdroj: Volla

Odolný a zcela bez Googlu, to je Volla Phone X23

Německá firma Hallo Welt Systeme na mobilní trh vysílá čtvrtý telefon pod značkou Volla, která u něj v základu nabízí k výběru dva operační systémy, přičemž ani jeden z nich není platforma Android. Zařízení po stránce výbavy můžeme zařadit do segmentu střední třídy, kde bude mít navrch díky zvýšené odolnosti. Tato dnešní novinka je k dostání pod názvem Volla Phone X23.

Diametrálně odlišný

Výbava láká na 6,1palcový IPS displej s rozlišením 1 570 x 720 pixelů a výřez typu „U-Notch“, který vyplňuje 16MPx kamerka. Uvnitř běží procesor Helio G99 od MediaTeku vedle 6GB operační paměti RAM nebo 128GB interní úložiště podporující až 1 TB microSD karty. Výdrž udává 5 000mAh článek baterie s dobíjením o výkonu 15W (bezdrátově)/30W (kabelem).

Záda nesou dva objektivy fotoaparátu (48 + 8 MPx) a přisvětlovací LED blesk. Při spuštění lze vybírat z vlastního rozhraní Volla OS s otevřeným zdrojovým kódem či známého Ubuntu Touch. Do zmiňované odolnosti nejvíce promluví postarší sklo Gorilla Glass 5, certifikace MIL-STD-810H a IP68.

Seznam specifikací uzavírá USB-C port, 3,5mm audio jack, funkce dual-SIM, NFC, Bluetooth 5.2. Předprodej probíhá v rámci Evropy do 19. března s 10% slevou za 478 euro (tj. cca 11 351 Kč) a první kusy začnou expedovat k zákazníkům během měsíce května. Přírůstek by do světa měl vyrazit později přes crowdfundingovou kampaň u Indiegogo.

