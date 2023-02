Jak odblokovat iPhone bez PC nebo Apple ID [komerční článek]

Zdroj: Joyoshare

Možná se vám stalo, že jste si z důvodu zabezpečení změnili u vašeho iPhonu přístupový kód, který jste ovšem vzápětí zapomněli, takže se teď do svého iPhonu nedostanete. Co dělat? Možnost odemknout váš iPhone bez znalosti kódu je najednou velmi důležitá věc. A navíc – pokud nemáte po ruce počítač, který byste k odemknutí mohli použít, situace je velmi složitá. Naštěstí známe 4 možnosti, jak váš iPhone odemknout, a lze to dokonce i bez počítače.

Možnost č. 1: Jak odblokovat iPhone bez PC

Možnost č. 2: Jak odblokovat iPhone bez Apple ID

Možnost č. 3: Jak odblokovat iPhone pomocí iTunes

Možnost č. 4: Jak odblokovat iPhone pomocí iCloudu

Možnost č. 1: Jak odblokovat iPhone bez PC

Pokud používáte iOS 15.2 či novější, je to snadné. Pokud mnohokrát zadáte špatný kód, zobrazí se vám varování, že přístroj je zablokován, a v pravém dolním rohu naleznete možnost Vymazat iPhone. Pokud na ni kliknete, můžete iPhone přímo z bezpečnostní obrazovky odemknout – přístroj bude vymazán a uveden do továrního nastavení. Následně si můžete znovu nastavit nový kód.

Možnost č. 2: Jak odblokovat iPhone bez Apple ID

Joyoshare iPasscode Unlocker je jedním z nejlepších profesionálních nástrojů na odblokování iPhone. Nejenom že vám umožní odblokovat iPhone bez kód a Apple ID, ale také vám pomůže Apple ID odstranit, aniž byste potřebovali kód. Ke svému fungování nepotřebuje iTunes, takže jeho použití je velmi jednoduché. Tento nástroj podporuje téměř všechny modely iPhonu a iOS, včetně nejnovějších iPhonů 14 a iOS 16. Dokáže také odblokovat iPad a iPod Touch. Program si můžete stáhnout zdarma přímo na oficiálních stránkách Joyoshare, a to pro Windows i Mac.

Hlavní funkce nástroje Joyoshare iPasscode Unlocker:

Odblokování iPhone/iPad/iPod Touch bez PINu, Touch ID nebo Face ID Snadné odstranění Apple ID z iPhonu Snadné odstranění Času u obrazovky bez ztráty dat Možnost obejití MDM bez ztráty dat 100% bezpečné používání bez rizika ztráty dat Odblokovací proces je velmi jednoduchý, zvládne ho naprosto každý i doma

Stačí postupovat podle následujících kroků a Joyoshare iPasscode Unlocker vám pomůže odblokovat iPhone.

Krok 1:

Na počítači spusťte Joyoshare iPasscode Unlocker, pak připojte iPhone k počítači, vyberte možnost Odblokovat iOS a klikněte na tlačítko Start.

Krok 2:

Postupujte dle zobrazených instrukcí a uveďte iPhone do režimu zotavení/DFU.

Krok 3:

Joyoshare následně detekuje informace o vašem iPhonu. Zkontrolujte jejich správnost a následně klidněte na tlačítko Stahování.

Krok 4:

Poté, co je stahování dokončeno, klikněte na tlačítko Odemknout, program poté dekomprimuje firmware a spustí proces odblokování vašeho iPhonu.

Možnost č. 3: Jak odblokovat iPhone pomocí iTunes

Pokud lidé na svém telefonu vidí zprávu „iPhone je uzamčený, připojit k iTunes“, často se domnívají, že po připojení k iTunes se telefon ihned automaticky odblokuje. Takto jednoduché to ovšem není; pokud nevíte, jak zablokovaný iPhone odblokovat pomocí iTunes, pokračujte podle následujících kroků.

Krok 1:

Připojte zablokovaný iPhone k počítači, na kterém jste dříve prováděli synchronizaci, a spusťte na něm iTunes.

Krok 2:

Pro zobrazení informací o vašem iPhonu klikněte na ikonu telefonu. Poté vyberte položku Shrnutí na levé straně a klikněte na Obnovit iPhone.

Krok 3:

Klikněte Obnovit a postupujte dle instrukcí na obrazovce.

Krok 4:

Poté, co iTunes dokončí proces odblokování vašeho iPhonu, zobrazí se obrazovka Nastavení. Během nastavování můžete zvolit možnost obnovit data ze zálohy vytvořené v iTunes – pokud jste ovšem nějakou zálohu v minulosti vytvořili.

Možnost č. 4: Jak odblokovat iPhone pomocí iCloudu

Čtvrtou možností je vyhledat svůj iPhone na iCloudu a tam vymazat všechna data z telefonu. Zde jsou jednotlivé kroky k odblokování iPhonu pomocí funkce Najít.

Krok 1:

Na svém počítači jděte na stránku iCloud.com a přihlaste se pomocí Apple ID náležícího k zablokovanému iPhonu. Pokud máte další zařízení se systémem iOS, otevřete aplikaci Najít – opět s podmínkou, že obě zařízení používají stejné Apple ID.

Krok 2:

Klikněte na Všechna zařízení a vyberte zablokovaný iPhone.

Krok 3:

Klikněte na Vymazat iPhone, zadejte vaše Apple ID a příslušné heslo.

Krok 4:

Po dokončení procesu vymazání se váš iPhone restartuje. Poté jej můžete obnovit ze zálohy.



Domů Články Aplikace Jak odblokovat iPhone bez PC nebo Apple ID [komerční článek]

reklama reklama