Šéf WhatsApp se „obouvá“ do Telegramu, poukazuje na to, že dostatečně nechrání data uživatelů

Mezi platformami WhatsApp a Telegram se to začíná vařit. Šéf WhatsaApp – Will Cathcart se tak trochu obouvá do konkurenční platformy Telegram, kterou kritizuje za to, že nedostatečně chrání data svých uživatelů.

WhatsApp kritizuje Telegram za slabé zabezpečení

Cathcart ve svých tweetech uvádí, že ruský Telegram nejen že ve výchozím nastavení nenabízí end-to-end šifrování, které je dnes standardem, ale odkazem na článek webu Weird poukazuje na to, že je Telegram ochoten zpřístupnit důvěrná data uživatelů pakliže si to vyžádá vláda, či jiná organizace s příslušným oprávněním.

Cathcart Telegram kritizuje za to, že vystupuje jako bezpečná alternativa pro konkurenční platformy, ale říká, že toto tvrzení je daleko od pravdy. Telegram zatím na slova Cathcarta nereagoval a bude jistě zajímavé, jak se k těmto tvrzením postaví. Je bezesporu pravdou, že Telegram je bezpečná aplikace, ale pokud se zabezpečením chce rovnat konkurenci, musí si uživatelé end-to-end šifrování zapnou ručně. Pokud zapnuté není, může být komunikace teoreticky odposlouchávána třetí stranou, nebo samotným poskytovatelem služby.

Ačkoliv Telegram end-to-end šifrování v základu nenabízí, to je totiž součástí důvěrných konverzací, které je nutné nejprve zapnout, nabízí i tak šifrovanou komunikaci pomocí symetrického šifrování AES a také RSA. Podle samotného Telegramu je komunikace i tak bezpečná a není se údajně nutné obávat možného odposlouchávání komunikace.

