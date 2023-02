Přímo Coca-Cola mobil, dočkáme se jen speciální edice [aktualizováno]

Zdroj: Mukul Sharma (se souhlasem)

Aktualizováno 2. 2.

Původně jsme se pomalinku těšili na Coca-Cola smartphone, ale nyní je již jasno. Dočkáme se jen Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Limited Edition, tedy další verze ve speciální edici s tématikou populárního výrobce nápojů. K představení dojde 10. února.

Aktualizováno 27. 1.

Po pár dnech došlo k potvrzení, že se chystá smartphone ve spolupráci se společnosti Coca-Cola. Nyní již víme s absolutní jistotou, že se o výrobu postará Realme. Zatím ale není jasné, jestli jen půjde o nějakou speciální edici, nebo zde bude přímo nová značka Coca-Cola na trhu s mobily, nebo spíše subznačka.

Původní článek 25. 1.

Dnešní výrobci se snaží nalákat na svá zařízení nejrůznějšími způsoby. Některé firmy spolupracují se značkami, které toho nemají moc společného s mobily, ale dané spojení vždy bývá při nějaké příležitosti. Případně se výrobce mobilů odhodlá ke spolupráci a vznikne mobil pod novým označením. Tentokrát se asi dočkáme mobilu Coca-Cola.

Coca-Cola mobil

Mukul Sharma zveřejnil render chystaného zařízení, tedy jen zadní stranu. Na ní není nikde uvedeno logo výrobce, takže je zde možnost, že se novinka skutečně představí jako Coca-Cola Smartphone, Coca-Cola Phone nebo něco podobného. Sice je zde ještě možnost, že by se mohlo jednat jen o speciální edici mobilu, ale to by se na zádech nacházel název výrobce. Ten zde není.

Mukul Sharma ale neuvedl, který výrobce má spolupracovat se slavnou značkou nápojů. Zahraniční média odhadují, že by se o výrobu mohla postarat společnost Realme. A když jsme u toho výrobce, tak se také spekuluje, že by se mohlo jednat o přejmenovaný mobil Realme 10 4G. Tento mobil byl uveden v listopadu minulého roku a dnes je dostupný na českém trhu.

Zatím si budeme muset počkat na konkrétní informace, ale neočekává se nějak výrazný úspěch. Spíše půjde o raritu či sběratelský kousek. Navíc zdroje uvádí, že by se novinka měla jako první představit v Indii.

Specifikace Realme 10 4G

displej: 6,4 palců, 2400 x 1080 pixelů, Super AMOLED, 90 Hz, až 1000 nitů, Gorilla Glass 5

procesor: Helio G99

RAM: 4/6/8 GB LPDDR4x

úložiště: 64/128/256 UFS 2.2

Android 12 + Realme UI 3.0

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5, GPS

rozměry: 159,9 x 73,3 x 8 mm; 179 gramů

baterie: 5000 mAh + 33W

Zdroje: 91mobiles.com, twitter.com, gizmochina.com, fonearena.com, fonearena.com



