Youtube Music dostává nový nástroj na vytvoření rádia

Ke konci minulého roku došlo na oznámení novinky, která značně rozšířila možnosti vytvoření si vlastního rádia ve službě Youtube Music. Jde spíše o vylepšený způsob, jelikož Youtube Music již nějakou dobu podporuje vlastní rádia, ale byla vytvořena na základě jedné skladby nebo jednoho umělce, případně alba. Nový způsob dává větší výběr.

Vlastní rádio

Nový způsob spíše nabízí větší možnosti při nastavení vlastního rádia. Hned v prvním kroku můžete vybrat až 30 umělců, kteří budou zahrnuti do výsledku. Následně si lze vybrat filtry, v rámci kterých si může vybrat frekvenci umělců, případně jestli chce vyvážený mix, známější písničky nebo hlavně novinky. Také jsou zde další filtry.

Dá se tedy dostatečně vyhrát s vytvořením takového rádia. Samozřejmě si můžete výsledek uložit do knihovny, případně sáhnout do zařízení. Také můžete své vlastní rádio sdílet. Co se týče původní funkce na vytvoření rádia, měla by zůstat. Je docela možné, že novinku již máte ve své aplikaci pro Android či iOS, jelikož společnost začala s rozšiřováním na začátku měsíce, ale až nyní došlo na oficiální oznámení.

