Infinix Smart 7 se chlubí velkou baterií a LED na přední straně

Inifinix patří mezi spíše novější společnosti na globálním trhu, ale existuje již několik let. V poslední době jde vidět, že se snaží nabídnout velmi zajímavé smartphone, nebo spíše takové, které mají netradiční specifikace. To ale není až tak moc případ dnešní novinky Infinix Smart 7, která zapadá do nejnižší kategorie.

Infinix Smart 7

Jak již bylo napsáno, Infinix Smart 7 se bude hlavně chlubit cenou. Ta je nastavena v přepočtu přibližně na 1970 Kč, což je skutečně málo i na dnešní poměry. I tak se mobil může pochlubit baterií s kapacitou 6000 mAh. Vzhledem k tomu, že displej má jen HD+ rozlišení, tak lze předpokládat, že vydrží při běžném používání i pár dnů.

Další zajímavou specifikací je před LED přisvícení pro selfie maniaky. Bohužel kamera má jen 5MPx rozlišení, takže nelze očekávat nějak velké zázraky. Infinix se také chlubí vyšší jasem displeje v této cenové kategorii, ale hodnota 500 nitů asi nikoho „neoslní“. Zbytek specifikací odpovídá nastavené ceně.

Infinix Smart 7 má v základu jen Android 12 a co se týče konektivity, tak je zde jen to nejnutnější společně s LTE. Očekáváme, že se tento mobil objeví i na evropském, případně českém trhu, ale zatím nevíme, kdy se tak stane.

Specifikace

displej: 6,6 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+)

procesor: Unisoc SC9863A1

4GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Android 12 + XOS 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 13 MPx AI kamera přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na zadní straně

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

rozměry: 164,2 × 75,63 × 9,37 mm; 207 gramů

baterie: 6000 mAh + 10w

