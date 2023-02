Google Kalendář získává ve výchozím nastavení ochranu proti spamu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ochrana proti spamu je v našich emailových schránkách dnes již běžnou službou, kterou nám zdarma dává k dispozici poskytovatel služby. Jak je to ale s ochranou proti spamu v kalendáři?

Google Kalendář bude chránit proti spamu ve výchozím nastavení

Možná si říkáte, jak se může spam dostat do našeho kalendáře? Možné to je a Google se o tom sám přesvědčil. Útočníci totiž mohli zasílat nevyžádané události do kalendáře pouhým odesláním emailu s speciálním vloženým textem. Ačkoliv se to Google snažil mnohokrát opravit, neúspěšně. Proto se rozhodl pro svůj kalendář implementovat ochranu proti spamu ve výchozím nastavení. V nově aktualizované aplikaci pro Android nyní na uživatele vyskočí upozornění, že byl zapnutý automatický spamový filtr. Pokud systém pro automatické zjišťování pozvánek zjistí, že nám přišla událost od neznámého kontaktu, zablokuje její zobrazení v kalendáři.

V aplikaci bude možné email s pozvánkou zkontrolovat a rovněž si uživatele přidat do kontaktů tak, aby nebyl v budoucnu blokován. Google tuto novinku v tuto chvíli testuje s omezeným okruhem uživatelů a bude asi ještě chvíli trvat, než se rozšíří pro všechny. Vzhledem k tomu, že se je jedná o aplikaci, která je dostupná pro všechny platformy, bude se jednat o změnu na straně serveru a bude automaticky promítnutá pro všechny platformy, jakmile bude dostupná pro všechny.

Zdroj: androidpolice.com



