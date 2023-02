Příští hodinky od Samsungu by mohly přijít s projekcí dat na ruku uživatele

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung je nejen jedním z předních výrobců chytrých telefonů, ale také chytrých hodinek. Hodinky Galaxy Watch patří k těm nejpopulárnějším a to. především díky kvalitě a relativně dostupné ceně za základní řadu. Vedle základní řady je zde pak ještě řada Galaxy Watch Pro, která samozřejmě s cenovkou míří již mnohem výše.

Jak by mohly vypadat budoucí hodinky od Samsungu?

Tento měsíc Samsung podal patent, který naznačuje, jak by mohly vypadat jeho budoucí chytré hodinky. Jak se zdá, Samsung se rozhodně nebude držet při zemi. Podle výkresů, které patent obsahuje to vypadá, že by Samsung mohl přijít s tak trochu futuristickým modelem. Nákresy odhalují, že by hodinky mohly obsahovat speciální projekční zařízení zabudované do těla hodinek, které by promítalo další data, které by se aktuálně nezobrazovala na displeji.

Na obrázku je vidět, že by to mohly být data o čase a srdečním tepu, ale v podstatě by se mohlo jednat o jakékoliv informace, které by se nepovedlo vtěsnat na displej hodinek. Nabízí se samozřejmě nespočet variant, jak by mohl být tento projektor využit, ať už by to bylo například dodatečně zobrazovaná mapa navigace, nebo textové zprávy. Uvidíme, zdali Samsung tuto vizi naplní a takových hodinek se někdy dočkáme.

