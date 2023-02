Google dělá drobné změny u Google Map

Zdroj: Dotekomanie.cz

Relativně nedávno jsme se dočkali několika podstatnějších novinek u služby Google Mapy, ale mezitím si vývojáři stihli pohrát s dalšími prvky, které by měly vylepšit uživatelskou zkušenost.

Nejen pro Wear OS 3

Jako první aktualizace, nebo spíše změna, se objevila pro verzi pro Wear OS 3, tedy verzi pro hodinky. Google si pohrál se zobrazením samotné navigace. Nabízí se jednak plné zobrazení aktuální navigace, přičemž je stále k dispozici i varianta s mapovými podklady, ale co je podstatnější, je podpora pro AOD (Always On Displej), tedy funkci, kdy se informace zobrazují v úsporném režimu neustále na hodinkách. Bohužel je novinka zatím omezena jen pro Pixel Watch.

Další změna je čistě estetická. U zobrazení fotek, které nejsou přes celý displej, je nově rozmazání pozadí, respektive okrajů nahoře a dole. Poslední úprava se týká vyhledávacího pole, kde nově najdete i ikonu foťáku. V tomto případě ale nejde o pořizování snímků. Slouží pro aktivaci režimu Live View.

